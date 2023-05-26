Жара погубит многих, но не их. Ученые обнаружили удивительную способность грибов

Новое исследование предполагает, что грибки и грибы способны регулировать свою температуру.

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Ученым многое известно о температуре и терморегуляции растений и животных, однако об этих способностях грибов до сих пор было известно крайне мало. В новом исследовании ученые обнаружили, что грибы, грибки и даже плесень обладают удивительными способностями, пишет Science Alert.

Как и некоторые из лучших научных открытий, это регулирование температуры было обнаружено совершенно случайно, когда один из ученых тестировал тепловизионную камеру во время пандемии. Тогда исследователь заметил, что грибы, растущие в близлежащих лесах, были холоднее, чем окружающая растительность.

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Далее ученый обратился за помощью к группе молекулярных биологов из Университета Джона Хопкинса в Мэриленде, а также коллеге из Университета Пуэрто-Рико, чтобы вместе подробнее изучить эту находку.

Исследователи отмечают, что об охлаждении грибов сообщалось и наблюдалось ранее, оно никогда не было изучено тщательно. В новом исследовании ученые проанализировали грибы в естественной среде, а также другие виды грибов в лаборатории, чтобы проверить разницу температур. Теперь исследователи полагают, что грибы, грибки и даже плесень способны поддерживать более низкие температуры и это может пролить свет на эволюцию этих организмов. Кроме того, ученые считают, что новое открытие также расскажет больше о том, как грибы реагируют на глобальное потепление планеты.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что грибы в среднем поддерживают температуру на 2,9 °C, чем окружающая среда, с диапазоном погрешности 1,4 °C. При этом некоторые из этих организмов и вовсе способны поддерживать температура на 5,9 °C, чем окружающая среда.

Тепловидение использовалось для наблюдения за видами грибов Фото: Cordero et al., PNAS, 2023

Далее исследователи провели ряд экспериментов в лабораторных условиях, где они могли манипулировать содержанием и температурой воды. Таким образом они могли наблюдать, как грибы регулируют свою температуру посредством эвапотранспирации или выделения воды в воздух. Любопытно, что значительное количество воды может удерживаться в шляпках грибов, прежде чем будет медленно и равномерно выпущено.

Исследователи также обнаружили, что колонии имеют тенденцию быть более холодными ближе к центру. Исследователи полагают, что это происходит независимо от температуры окружающей среды. Теперь исследователи полагают, что эта особенность характерна для всего царства грибов.

Авторы исследования отмечают, что это важно, так как грибы составляют около 2% всей биомассы нашей планеты, а их охлаждающие свойства могут быть использованы для регулирования местной окружающей среды.

Ученые также отмечают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы понять, почему грибы так любят сохранять прохладу — этот вопрос в исследовании не изучался.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что грибы начинают болтать без умолку после дождя.