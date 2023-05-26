Спека занапастить багатьох, але не їх. Вчені виявили дивовижну здатність грибів

Нове дослідження передбачає, що грибки та гриби здатні регулювати свою температуру.

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Вченим багато відомо про температуру та терморегуляцію рослин і тварин, проте про ці здібності грибів досі було відомо вкрай мало. У новому дослідженні вчені виявили, що гриби, грибки й навіть пліснява мають дивовижні здібності, пише Science Alert.

Як і деякі з найкращих наукових відкриттів, це регулювання температури було виявлено зовсім випадково, коли один із вчених тестував тепловізійну камеру під час пандемії. Тоді дослідник зауважив, що гриби, що ростуть у прилеглих лісах, були холоднішими, ніж навколишня рослинність.

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Далі вчений звернувся за допомогою до групи молекулярних біологів з Університету Джона Хопкінса в Мериленді, а також до колеги з Університету Пуерто-Рико, щоб докладніше вивчити цю знахідку.

Дослідники зазначають, що про охолодження грибів повідомлялося та спостерігалося раніше, однак воно ніколи не було вивчено ретельно. У новому дослідженні вчені проаналізували гриби у природному середовищі, а також інші види грибів у лабораторії, щоб перевірити різницю температур. Тепер дослідники вважають, що гриби, грибки й навіть пліснява здатні підтримувати нижчі температури й це може пролити світло на еволюцію цих організмів. Крім того, вчені вважають, що нове відкриття також розповість більше про те, як гриби реагують на глобальне потепління планети.

Результати дослідження свідчать, що гриби у середньому підтримують температуру на 2,9 °C нижче, ніж навколишня рослинність, з діапазоном похибки 1,4 °C. Ба більше, деякі з цих організмів взагалі здатні підтримувати температуру на 5,9 °C нижче, ніж довкілля.

Теплобачення використовувалося для спостереження за видами грибів Фото: Cordero et al., PNAS, 2023

Далі дослідники провели ряд експериментів у лабораторних умовах, де вони могли маніпулювати вмістом та температурою води. Таким чином вони могли спостерігати, як гриби регулюють свою температуру за допомогою евапотранспірації або виділення води в повітря. Цікаво, що значна кількість води може утримуватись у капелюшках грибів, перш ніж буде повільно та рівномірно випущеною.

Дослідники також виявили, що колонії мають тенденцію бути холоднішими ближче до центру. Дослідники вважають, що це відбувається незалежно від температури довкілля. Тепер дослідники вважають, що ця особливість характерна для всього царства грибів.

Автори дослідження зазначають, що це важливо, оскільки гриби становлять близько 2% усієї біомаси нашої планети, а їх охолоджувальні властивості можуть бути використані для регулювання місцевого довкілля.

Вчені також зазначають, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, чому гриби так люблять зберігати прохолоду — це питання у дослідженні не вивчалося.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що гриби починають базікати без угаву після дощу.