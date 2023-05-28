Выдали все тайны: потухшие "горячие точки" в Австралии раскрыли секреты всех вулканов мира

В новом исследовании ученые использовали потухшие вулканы континента, чтобы посмотреть на работу вулканов изнутри.

Related video

Остатки вулканов разбросаны по всей Австралии и были использованы исследователями, чтобы составить карту движения континента на север над основной "горячей точкой" внутри Земли за последние 35 миллионов лет, пишет SciTechDaily.

В новом исследовании ученые из Университета Квинсленда открыли, что эти горячие остатки на самом деле могут пролить свет на сложную внутреннюю структуру австралийских вулканов, которые постепенно развивались по мере того, как производство магмы из горячей точки уменьшалось.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В основе нового исследования лежит более ранняя работа доктора Тамини Тапу, в которой говорится о том, что на ранних стадиях горячая точка была невероятно сильной и именно ей мы обязаны некоторыми природными достопримечательностями восточной Австралии. Исследователи отмечают, что эти большие вулканы были активны до семи миллионов лет и образовались, когда континент двигался над стационарной горячей точкой внутри планеты, расплавляя землю под ним, чтобы магма могла просачиваться вверх.

По словам Тапу, все эти процессы оставили после себя сокровищницу вулканических ориентиров и сформировали самую длинную цепь континентальных "горячих точек" вулканов на Земле, вдоль восточной стороны Австралии.

Исследователи изучили эту массивную цепь, в которую входят горы Гласс-Хаус и вулкан Твид, являющиеся "вулканами-щитами", которые уже давно стали местной достопримечательностью. Исследователи полагают, что огромные, долгоживущие излияния лавы в вулкане Твид, по-видимому, ослабили горячую точку, что привело к ослаблению более молодых вулканов на юге, сделав их меньше и менее продолжительными.

По словам Тапу, все это указывает на изменения, вызванные смещением континента из-за ослабевающей горячей точки. По словам соавтора исследования, доцента Терезы Убиде, по мере того, как производство магмы уменьшалось, вулканы здесь становились внутренне все более сложными, извергая лаву, наполненную сложными кристаллами.

По сути, эти крохотные частицы сохраняют секреты того, как вулкан работает изнутри. Ученые изучили затухшие вулканы Австралии и пришли к выводу, что поздние вулканы Австралии на самом деле полны карманов и резервуаров. Исследователи полагают, что со временем они остыли и стали более вязкими, что значительно усложняет процесс извержения и делает и менее взрывоопасными.

По словам доктора Убиде, потухшие "горячие вулканы" в Австралии представляют собой уникальную "лабораторную площадку", которую исследователи могут использовать для понимания процессов, ведущих к извержению по всему миру.

Исследователи отмечают, что эффект эрозии в течение десятков миллионов лет позволяет ученым получить доступ к полным последовательностям лавы, которые могут быть труднодоступными в более поздних вулканах.

В результате ученые могут реконструировать внутреннюю структуру вулканов, что дает им лучшее понимание активности горячих точек в разных уголках планеты. По словам Убиде, это можно сравнить с "кукольным домиком, в котором можно играть и наблюдать за изменениями со временем и поступлением магмы".

Ранее Фокус писал о том, что сердце Земли испещрено трубами: обнаружены подземные пожары, запускающие извержение алмазов.