Похитители здорового сна: ученые рассказали, чем опасна жизнь с домашними питомцами

Новое исследование свидетельствует о том, что кошки и собаки повышают риск расстройства сна.

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Тысячелетиями люди и домашние питомцы живут бок о бок. Десятки исследований доказывают, что наличие кота или собаки дома позитивно влияет на наше психологическое здоровье, однако новое исследование также предполагает, что питомцы повышают риск нарушений сна, пишет ScitTechDaily .

В новом исследовании под руководством доктора Лорен Висниески из Мемориального университета Линкольна (США) ученые сосредоточились на изучении того, как наличие питомца в доме влияет на здоровья человека. Ученые использовали данные Национального исследования здоровья и питания (NHANES) за 2005–2006 годы.

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С одной стороны домашние питомцы могут быть полезны для нашего сна, так как они дают нам чувство безопасности и товарищества, что может само по себе привести к снижению уровня беспокойства, стресса и депрессии. Однако с другой стороны, питомцы буквально мешают нам спать.

По словам Висниески, они с коллегами стремились определить, существует ли связь между питомцами, качеством сна и его нарушениями. В том числе в исследовании учитывались такие аспекты, как храп, пробуждение ночью, потребность в снотворном и подергивание ног.

В ходе исследования ученые построили модели логистической регрессии со множеством различных вариантов, которые включали в себя такие факторы, как:

отсутствие отдыха;

сонливость;

недосып;

засыпание более 15 минут;

сон менее 6 часов.

Исследователи обнаружили, что было меньше различий в показателях качества сна у владельцев кошек и тех, у кого не было питомца, в сравнении с владельцами собак и теми, у кого их нет.

Исследователи обнаружили, что наличие собаки в доме связано с более высокой вероятностью расстройства сна, тогда как наличие кошки в доме связано с более высокой вероятностью подергивания ног. По словам Висниески, их с коллегами работа подтверждает результаты исследований коллег, которые также обнаружили, что наличие домашних питомцев отрицательно влияет на качество сна.

Ученые полагают, что на основе этих результатов, а также дальнейших исследований можно будет разработать образовательные курсы, чтобы проинформировать владельцев питомцев о том, какие существуют риски нарушения сна и как можно это предотвратить.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.