Больше 5000 лет: какая цивилизация на Земле существовала дольше всего, ученые дали ответ

На планете существовало очень долго только три цивилизации, считают ученые. Одна из них существует и сейчас, но с некоторыми оговорками.

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Цивилизациями, которые существовали в течение нескольких тысяч лет, традиционно называют китайскую, египетскую и месопотамскую. Но какая из них существовала на планете дольше всего? Об этом рассказали ученые изданию Live Science.

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По словам историков, вопрос о том, какую цивилизацию считать самой долгоживущей, является очень сложным по нескольким причинам. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, что называть цивилизацией, а также о том, когда начинать отсчет начала и конца цивилизации. С другой стороны, многие цивилизации пережили периоды управления ими иностранными захватчиками. Таким образом не ясно, можно ли считать, что такая цивилизация имела непрерывное развитие. Есть еще один фактор, который стоит учитывать, считают ученые. Не всегда культура той или иной цивилизации оставалась одинаковой от ее начала до ее конца.

По словам Роуэна Флэда из Гарвардского университета, США, сейчас считается, что именно китайскую цивилизацию можно считать самой долгоживущей на планете. Как и в Древнем Китае, так и сейчас сохранилась практически та же письменность и почти те же традиции. Поэтому историки считают, что китайская цивилизации существует уже более 5000 лет. По крайней мере первая письменность и первые города здесь появились уже примерно 5200 лет назад.

Великая китайская стена Фото: Live Science

Но некоторые ученые считают, что современный Китай нельзя соотносить с древней китайской цивилизацией и утверждать, что она существует непрерывно уже в течении пяти тысячелетий. По словам Джулии Шнайдер из Университетского колледжа Корка в Ирландии, современный Китай отличается от того Китая, который существовал до 1911 года, когда прекратила свое существование последняя императорская династия. А тем более новая история Китая началась с победы коммунистов в 1949 году.

Но даже несмотря на это китайская цивилизация просуществовала дольше, чем все остальные древние цивилизации. Хотя и здесь есть проблема, считает Шнайдер. Можно ли считать разные этнические группы, проживающие в Китае и часто имеющие культурные различия, как единую цивилизацию? Этот вопрос остается открытым.

Фараон Древнего Египта Рамзес III и богиня Исида Фото: Live Science

Что касается цивилизаций Древнего Египта и Древней Месопотамии, то сейчас обычно считают, что они находятся на второй и третьей ступеньке на пьедестале самых долгоживущих цивилизаций. Историки полагают, что, учитывая временной отрезок от начала правления первых фараонов в Древнем Египте и до того, как здесь главную роль начало выполнять христианство, прошло в общей сложности около 3500 лет. Но Египет завоевывали иностранные захватчики, поэтому также возникает проблема с тем, можно ли считать эту цивилизацию непрерывной в своем развитии.

Что касается Месопотамии, то историки считают, что письменность, в частности шумерская, первые города и религия, здесь появились примерно в 3200 году до н.э. А конец этой цивилизации в разных ее формах настал примерно в 3 веке н.э., считают ученые. То есть в общей сложности она просуществовала примерно 3400 лет.

Ранее Фокус уже писал о том, какая из династий фараонов правила Древним Египтом дольше всего. Кстати, к этой династии принадлежал и фараон Тутанхамон.

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