История Древнего Египта: какая из династий фараонов правила страной дольше всего

К самой известной династии фараонов Древнего Египта принадлежал и фараон Тутанхамон.

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С 3100 года до н.э. до 332 года до н.э. Древним Египтом управляли десятки фараонов, которые принадлежали к 30 династиям. Но самая известная династия, к которой принадлежал и фараон Тутанхамон правила страной более 258 лет, пишет Live Science.

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Династии фараонов Древнего Египта

В течение почти трех тысяч лет Древним Египтом управляли десятки фараонов. Историки разделили правление фараонов на 8 периодов, начиная от Раннего царства и заканчивая Поздним царством. За это время Древним Египтом правили представители 30 династий фараонов, которые были связаны между собой либо родственными связями, либо получали трон от предшественника.

По словам ученых, династии фараонов Древнего Египта являются просто ретроспективными конструкциями, ведь только в третьем веке до нашей эры историки начали разделять историю Древнего Египта на периоды, которым соответствовало правление той или иной династии. Многие, но не все, фараоны в этих династиях имели родственные связи.

"В основном к династиям правителей Древнего Египта принадлежали члены одной и той же семьи, но бывали и исключения. Известно, что в начале 3 века до н.э. впервые составил список из 30 династий древнеегипетский историк Манефон", — говорит Марк Ван Де Мируп из Колумбийского университета, США.

Какая династия фараонов правила Древним Египтом дольше всего?

На основании разных исторических записей, а также на изучении разных артефактов и проведенном радиоуглеродном анализе, ученые пришли к выводу, что 18-я династия фараонов Древнего Египта правила страной дольше всего.

Первым фараоном 18-й династии был Яхмос I Фото: wikipedia

Период правления 18-й династии сейчас определяется такими временными рамками как 1550 год до н.э. — 1292 г. до н.э. То есть целых 258 лет фараоны этой династии правили Древним Египтом. Эту династию основал фараон Яхмос I после того, как смог изгнать с территории страны гиксосов (древний народ), которые правили частью Древнего Египта в течение более 100 лет.

Территория Древнего Египта в 15 веке до н.э. Фото: wikipedia

Фараоны из 18-й династии смогли сделать из Египта настоящую империю в ходе своих завоевательных походов, поэтому Древний Египет стал простираться от нынешнего Судана на юге до современной Сирии на севере. К этой династии принадлежали такие известные фараоны как Тутмос III, который прославился значительным расширением страны, Эхнатон, который провел неудачную религиозную реформу и его сын Тутанхамон, нетронутую гробницу которого обнаружили только 100 лет назад.

К 18-й династии правителей Древнего Египта принадлежал и знаменитый фараон Тутанхамон Фото: BBC

Эллинистический и римский периоды в истории Древнего Египта

В то же время, по словам ученых, хотя правление 18-й династии фараонов Древнего Египта является самым продолжительным в истории этой страны, периоды греческого (эллинистический период) и римского правлений были намного больше.

Эллинистический период в Египте начался в 332 году до н.э. после того, как страну смог завоевать Александр Македонский. До этого завоевания Египет находился под контролем Персидской империи. После того, как Александр Македонский скончался в 323 году до н.э., его империя распалась на части, а Египтом стал управлять Птолемей (один из военачальников Александра). Он основал новую эллинистическую династию правителей Древнего Египта, которая существовала до 30 года до н.э. То есть до момента смерти последней царицы Египта из династии Птолемеев – Клеопатры VII. Таким образом эллинистический период в Египте продолжался 293 года.

Эллинистический период в Египте начался в 332 году до н.э. после того, как страну смог завоевать Александр Македонский Фото: Live Science

Кстати, Фокус уже писал о том, что ученые до сих пор так и не отыскали могилу Александра Македонского, но знают предположительные места, где она может быть.

В конце 1 века до н.э. первый император Римской империи Октавиан Август включил Египет в состав огромной страны, сделав из него римскую провинцию. Императоры Древнего Рима были не частыми гостями в Египте, тем не менее, как считают ученые, местные жители считали их фараонами.

В конце 1 века до н.э. первый император Римской империи Октавиан Август включил Египет в состав огромной страны, сделав из него римскую провинцию Фото: wikipedia

История Западной Римской империи закончилась в 476 году нашей эры, но история Восточной Римской империи (которая стала впоследствии называться Византийской империей со столицей в Константинополе, нынешний Стамбул) продолжалась дальше. Именно восточная часть некогда самой могущественной страны в мире продолжала удерживать контроль над Египтом до 646 года нашей эры. В этом году Египет завоевали арабы из Праведного халифата, страны созданной на Аравийском полуострове после смерти пророка Мухаммеда. То есть римский период правления Египтом составляет более 650 лет.

Ранее Фокус писал о том, что ученые смогли воссоздать реалистичный облик древнеегипетского мужчины, который жил за несколько тысяч лет до появления первой династии фараонов.