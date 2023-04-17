Історія Стародавнього Єгипту: яка з династій фараонів правила країною найдовше

До найвідомішої династії фараонів Стародавнього Єгипту належав і фараон Тутанхамон.

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З 3100 до н.е. до 332 до н.е. Стародавнім Єгиптом керували десятки фараонів, які належали до 30 династій. Але найвідоміша династія, до якої належав і фараон Тутанхамон, правила країною понад 258 років, пише Live Science.

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Династії фараонів Стародавнього Єгипту

Протягом майже трьох тисяч років Стародавнім Єгиптом керували десятки фараонів. Історики розділили правління фараонів на 8 періодів, починаючи з Раннього царства і закінчуючи Пізнім царством. За цей час Стародавнім Єгиптом правили представники 30 династій фараонів, які були пов'язані між собою або родинними зв'язками, або отримували трон попередника.

За словами вчених, династії фараонів Стародавнього Єгипту є просто ретроспективними конструкціями, адже лише у третьому столітті до нашої ери історики почали розділяти історію Стародавнього Єгипту на періоди, яким відповідало правління тієї чи іншої династії. Багато, але не всі фараони в цих династіях мали родинні зв'язки.

"В основному до династій правителів Стародавнього Єгипту належали члени однієї і тієї ж родини, але бували і винятки. Відомо, що на початку 3 століття до н.е. вперше список з 30 династій склав давньоєгипетський історик Манефон", — говорить Марк Ван Де Міруп з Колумбійського університету, США.

Яка династія фараонів правила Стародавнім Єгиптом найдовше?

На основі різних історичних записів, а також на вивченні різних артефактів та проведеному радіовуглецевому аналізі, вчені дійшли висновку, що 18-та династія фараонів Стародавнього Єгипту правила країною найдовше.

Першим фараоном 18-ї династії був Яхмос I Фото: wikipedia

Період правління 18-ї династії зараз визначається такими часовими межами як 1550 до н.е. — 1292 р. до н.е. Тобто 258 років фараони цієї династії правили Стародавнім Єгиптом. Цю династію заснував фараон Яхмос I після того, як зміг вигнати з країни гіксосів (стародавній народ), які правили частиною Стародавнього Єгипту протягом понад 100 років.

Територія Стародавнього Єгипту в 15 столітті до н.е. Фото: wikipedia

Фараони з 18-ї династії змогли зробити з Єгипту справжню імперію в процесі своїх завойовницьких походів, тому Стародавній Єгипет став займати територію від нинішнього Судану на півдні до сучасної Сирії на півночі. До цієї династії належали такі відомі фараони як Тутмос III, який прославився значним розширенням країни, Ехнатон, який провів невдалу релігійну реформу та його син Тутанхамон, незайману гробницю якого виявили лише 100 років тому.

До 18-ї династії правителів Стародавнього Єгипту належав і знаменитий фараон Тутанхамон Фото: trump-elections

Елліністичний та римський періоди в історії Стародавнього Єгипту

У той же час, за словами вчених, хоча правління 18-ї династії фараонів Стародавнього Єгипту є найтривалішим в історії цієї країни, періоди грецького (елліністичного періоду) та римського правління були набагато більшими.

Елліністичний період у Єгипті розпочався у 332 році до н.е. після того, як країну зміг завоювати Олександр Македонський. До цього завоювання Єгипет перебував під контролем Перської імперії. Після того, як Олександр Македонський помер у 323 році до н.е., його імперія розпалася на частини, а Єгиптом став керувати Птолемей (один із воєначальників Олександра). Він заснував нову династію елліністичних правителів Стародавнього Єгипту, яка існувала до 30 року до н.е. Тобто до смерті останньої цариці Єгипту з династії Птолемеїв – Клеопатри VII. Таким чином період еллінізму в Єгипті тривав 293 роки.

Елліністичний період у Єгипті розпочався у 332 році до н.е. після того, як країну зміг завоювати Олександр Македонський Фото: Live Science

До речі, Фокус вже писав про те, що вчені досі так і не знайшли могилу Олександра Македонського, але знають ймовірні місця, де вона може бути.

Наприкінці 1 століття до н.е. Перший імператор Римської імперії Октавіан Август включив Єгипет до складу величезної країни, зробивши з нього римську провінцію. Імператори Стародавнього Риму були нечастими гостями в Єгипті, проте, як вважають вчені, місцеві жителі вважали їх фараонами.

Наприкінці 1 століття до н.е. Перший імператор Римської імперії Октавіан Август включив Єгипет до складу величезної країни, зробивши з нього римську провінцію Фото: wikipedia

Історія Західної Римської імперії закінчилася 476 року нашої ери, але історія Східної Римської імперії (яка стала згодом називатися Візантійською імперією зі столицею в Константинополі, нинішній Стамбул) тривала далі. Саме східна частина колись наймогутнішої країни у світі продовжувала утримувати контроль над Єгиптом до 646 року нашої ери. Цього року Єгипет вибороли араби з Праведного халіфату, країни створеної на Аравійському півострові після смерті пророка Мухаммеда. Тобто римський період правління Єгиптом становить понад 650 років.

Раніше Фокус писав про те, що вчені змогли відтворити реалістичну подобу давньоєгипетського чоловіка, який жив за кілька тисяч років до появи першої династії фараонів.