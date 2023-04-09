Таємниця гробниці Олександра Македонського: де насправді поховано відомого полководця

Точна причина смерті та місце поховання засновника однієї з найбільших імперій в історії досі залишаються загадкою. Але вчені мають деякі припущення з цього приводу.

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До 323 року до н.е. один із найбільших полководців в історії, Олександр Македонський, зміг створити величезну імперію, що простягалася від Балканського півострова до нинішнього Пакистану. Знаменитий завойовник величезної частини Азії помер у 32 роки, але досі вчені так і не виявили його гробниці. Проте нещодавні дослідження, а також історичні документи дають деякі підказки щодо того, де міг бути похований Олександр Македонський, пише Live Science.

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Знаменитий полководець не програв жодної битви під час своїх завойовницьких походів і помер у Вавилоні, у віці 32 роки у 323 році до н.е. Досі вчені не знають, від чого саме помер Олександр Македонський, хоча передбачається, що його могла вбити лихоманка, якесь інфекційне захворювання, а можливо, його навіть убили.

Незабаром після смерті македонського полководця вся його імперія розпалася на частини, які очолили його генерали. Один із них, Птолемей, зміг забрати тіло померлого правителя і доставив його в місто Мемфіс, Єгипет, у 321 році до н.е. Згідно з історичними записами, тіло Олександра Македонського деякий час знаходилося в цьому місті, а потім його перевезли до гробниці, побудованої в єгипетському місті Олександрія.

За словами британського єгиптолога Кріса Наунтона, невідомо, коли саме це сталося, можливо, тіло Олександра Македонського пробуло в Мемфісі кілька десятиліть. Згідно з давніми записами наприкінці 3 століття до н.е. в Олександрії збудували ще одну гробницю і, найімовірніше, вона стала останнім притулком для померлого полководця. За словами Наунтона, місце розташування цієї гробниці так і не вдалося виявити і, ймовірно, вона зараз знаходиться під водою біля берегів Єгипту.

Статуя Олександра Македонського в місті Салоніки, Греція. Фото: Live Science

Наунтон вважає, що, найімовірніше, гробницю Олександра Македонського так і не вдасться виявити, бо вона, ймовірно, вже зруйнована під дією природних факторів. Історичні документи не описують, як саме виглядала ця гробниця, а тому навіть якщо знайдуть її руїни, то неможливо буде точно сказати, що саме тут поховано македонського полководця, вважає вчений.

Хоча місцезнаходження останньої гробниці невідоме, є два збережених місця, де тіло Олександра Македонського могло перебувати якийсь час. Вчені вважають, що спочатку тіло могли зберігати в гробниці, розміщеній у східній частині Александрії. Ця гробниця за формою нагадує інші стародавні гробниці з Македонії.

Також існує легенда, яку підтверджують лише деякі вчені, згідно з якою певний час тіло Олександра Македонського перебувало в Мемфісі в саркофазі, побудованому для фараона Нектанеба II. Це був останній етнічний єгиптянин, який правив Стародавнім Єгиптом. Деякі історики вважають, що тут тіло македонського полководця перебувало після того, як його перевезли з Вавилона. Нині цей саркофаг перебуває в Британському музеї в Лондоні.

Водночас єгипетські вчені вважають, що останню гробницю Олександра все ж можна виявити. Одні кажуть, що її слід шукати в районі Александрії і вона не була затоплена. Інші припускають, що цю могилу потрібно шукати на кордоні між Єгиптом та Лівією.

Фокус вже писав про те, гробниці якихось відомих правителів, все ще не виявили вчені. Наприклад, досі не знайдено місце поховання відомої єгипетської цариці Нефертіті, а також вождя гунів Аттіла, якого дуже боялися у Стародавньому Римі.

Також Фокус писав про те, що вчені почали розкривати секрети "втраченої книги", в якій описується життя правителів, які керували різними частинами колись могутньої імперії після смерті Олександра Македонського.

Як уже писав Фокус, вчені порівняли відкриття гробниці короля Казимира із застосуванням біологічної зброї.