Тайна гробницы Александра Македонского: где на самом деле похоронен известный полководец

Точные причина смерти и место захоронения основателя одной из самых больших империй в истории до сих пор остаются загадкой. Но у ученых есть некоторые предположения на этот счет.

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К 323 году до н.э. один из величайших полководцев в истории, Александр Македонский, смог создать огромную империю, которая простиралась от Балканского полуострова до нынешнего Пакистана. Знаменитый завоеватель огромной части Азии умер в 32 года, но до сих пор ученые так и не обнаружили его гробницу. Но недавние исследования, а также исторические документы, дают некоторые подсказки относительно того, где мог быть похоронен Александр Македонский, пишет Live Science.

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Знаменитый полководец не проиграл ни одной битвы во время своих завоевательных походов и умер в Вавилоне, в возрасте 32 лет в 323 году до н.э. До сих пор ученые не знают, от чего именно умер Александр Македонский, хотя предполагается, что его могла убить лихорадка, какое-то инфекционное заболевание, а может быть его даже убили.

Вскоре после смерти македонского полководца вся его империя распалась на части, которые возглавили его генералы. Один из них, Птолемей, смог забрать тело умершего правителя и доставил его в город Мемфис, Египет, в 321 году до н.э. Согласно историческим записям, тело Александра Македонского некоторое время находилось в этом городе, а затем его перевезли в построенную в египетском городе Александрия гробницу.

По словам британского египтолога Криса Наунтона, неизвестно, когда именно это произошло, возможно тело Александра Македонского пробыло в Мемфисе несколько десятилетий. Согласно древним записям в конце 3 века до н.э. в Александрии построили еще одну гробницу и скорее всего она стала последним пристанищем для умершего полководца. По словам Наунтона, место расположения этой гробницы так и не удалось обнаружить и скорее всего она сейчас находится под водой у берегов Египта.

Статуя Александра Македонского в городе Салоники, Греция Фото: Live Science

Наунтон считает, что скорее всего гробницу Александра Македонского так и не получится обнаружить, потому что она скорее всего уже разрушена под действием природных факторов. Исторические документы не описывают, как именно выглядела эта гробница, а потому даже если найдут ее руины, то невозможно будет точно сказать, что именно здесь похоронен македонский полководец, считает ученый.

Хотя местонахождение последней гробницы неизвестно, есть два сохранившихся места, где тело Александра Македонского могло находится какое-то время. Ученые считают, что изначально тело могли хранить в гробнице, размещенной в восточной части Александрии. Эта гробница по форме напоминает другие древние гробницы из Македонии.

Также существует легенда, которую подтверждают только некоторые ученые, согласно которой какое-то время тело Александра Македонского находилось в Мемфисе в саркофаге, построенном для фараона Нектанеба II. Это был последний этнический египтянин, который правил Древним Египтом. Некоторые историки считают, что здесь тело македонского полководца находилось после того, как его перевезли из Вавилона. Сейчас этот саркофаг находится в Британском музее в Лондоне.

В то же время египетские ученые считают, что последнюю гробницу Александра все же можно обнаружить. Одни говорят, что ее все же следует искать в районе Александрии и она не была затоплена. Другие предполагают, что эту могилу нужно искать на границе между Египтом и Ливией.

Фокус уже писал о том, гробницы каких известных правителей, все еще не обнаружили ученые. Например, до сих пор не найдено место захоронения известной египетской царицы Нефертити, а также вождя гуннов Аттилы, которого очень боялись в Древнем Риме.

Также Фокус писал о том, что ученые начали раскрывать секреты "потерянной книги", в которой описывается жизнь правителей, управляющих разными частями некогда могущественной империи после смерти Александра Македонского.

Как уже писал Фокус, ученые сравнили открытие гробницы короля Казимира с применением биологического оружия.