2000-летняя "потерянная книга" о правителях после Александра Македонского раскрывает свои секреты (фото)

С помощью ИИ ученые начали расшифровку древнего текста, который был создан неизвестным автором в 1 веке до н.э.

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Группа американский ученых приступила к расшифровке древних свитков из папируса, которые пострадали в результате извержения вулкана Везувий в 79 году н.э. Эти свитки составляют древнюю книгу, в которой описывается жизнь правителей, управлявших частями некогда огромной империи Александра Македонского, пишет Live Science.

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Когда в 79 году н.э. произошло извержение вулкана Везувий, то пострадали не только Помпеи, но и город Геркуланум. Именно в этом городе находится известная Вилла Папирусов, названная так из-за того, что здесь были обнаружены свитки из папирусов с произведениями древнего философа Филодема (110–30 годы до н. э.).

На этой древнеримской вилле ученые 200 лет назад и обнаружили произведения другого неизвестного автора, в которых описывается жизнедеятельность правителей, которые пришли на смену Александру Македонскому и стали управлять отдельными частями некогда могущественно империи этого знаменитого полководца. Но свитки с историческими текстами сильно обуглились во время извержения вулкана, а потому на них практически ничего невозможно разобрать.

После обнаружения эти древние тексты были переданы императору Франции Наполеону Бонапарту в 1804 году, а тот отдал их в Институт Франции в Париже, где они находятся и сейчас. Теперь же ученые из Университета штата Мичиган и Университета штата Кентукки, США, получили доступ к этой книге и использую искусственный интеллект для расшифровки древних записей.

[ + – ] Группа американский ученых приступила к расшифровке древних свитков из папируса, которые пострадали в результате извержения вулкана Везувий в 79 году н.э. Эти свитки составляют древнюю книгу, в которой описывается жизнь правителей, управлявших частями некогда огромной империи Александра Македонского Фото: Live Science

"Нам кажется, что это потерянная книга и она посвящена династиям, пришедшим на смену Александру Македонскому. Только небольшие части этой книги можно прочитать, остальное разобрать очень сложно. В книге упоминаются имена ряда македонских династий и военачальников Александра Македонского, а также здесь есть несколько упоминаний о самом Александре", — говорит Ричард Джанко из Университета штата Мичиган.

После смерти Александра Македонского в 323 г. до н.э. его империя распалась и в тексте упоминаются македонские полководцы Селевк, который стал править большой территорией на Ближнем Востоке, и Кассандр, правивший Грецией после смерти Александра.

[ + – ] Когда в 79 году н.э. произошло извержение вулкана Везувий, то пострадали не только Помпеи, но и город Геркуланум. Именно в этом городе находится известная Вилла Папирусов, названная так из-за того, что здесь были обнаружены свитки из папирусов с произведениями древнего философа Филодема Фото: Wikipedia

Ученые называют этот древний текст потерянной книгой потому, что скорее всего философ Филодем мог взять ее у неизвестного пока автора для использования информации в своих текстах. А затем эта книга осталась на вилле, то есть ее не вернули владельцу. Эта теория подтверждается тем, что Филодем, который не писал исторических текстов в своей работе "О хорошем правителе согласно Гомеру" сравнивает царей, пришедших на смену Александру Македонскому, с теми, кто правил до него. И первые предстают в этих текстах в негативном свете.

Для того, чтобы раскрыть все секреты древней исторической книги ученые обучили ИИ обнаруживать чернила на папирусе и с помощью компьютерной томографии проводить расшифровку текстов.

"У нас есть видимые надписи, поэтому мы можем их сопоставить с расположением невидимых чернил и таким образом происходит постепенная расшифровка текста", — говорит Брент Силлз из Университета штата Кентукки.

Ученые сообщили, что текст становиться все более разборчивым и в ближайшее время можно будет разобрать неизвестные ранее надписи.

Фокус уже писал о том, что ученые расшифровали древние ханаанские тексты. Эти таблички с надписями и нашли в Ираке в 1980-х годах, одна из них попала в частную коллекцию в Англии, а другая — в США.