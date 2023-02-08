2000-річна "втрачена книга" про правителів після Александра Македонського розкриває свої секрети (фото)

За допомогою ШІ вчені почали розшифровування стародавнього тексту, котрий був створений невідомим автором в 1 столітті до н. е.

Related video

Група американських вчених почала розшифровувати стародавні сувої з папірусу, які постраждали внаслідок виверження вулкана Везувій у 79 році н. е. Ці сувої складають стародавню книгу, в якій описується життя правителів, котрі керували частинами колись величезної імперії Александра Македонського, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Коли в 79 року н. е. сталося виверження вулкана Везувій, то постраждали не лише Помпеї, а й місто Геркуланум. Саме в цьому місті знаходиться відома Вілла Папірус, названа так через те, що тут були виявлені сувої з папірусів із творами давнього філософа Філодема (110-30 роки до н. е.).

На цій давньоримській віллі вчені 200 років тому й виявили твори іншого невідомого автора, в яких описується життєдіяльність правителів, які прийшли на зміну Александру Македонському та почали керувати окремими частинами колись могутньої імперії цього знаменитого полководця. Але сувої з історичними текстами сильно обвуглились під час виверження вулкана, а тому на них практично нічого неможливо розібрати.

Після виявлення ці стародавні тексти були передані імператору Франції Наполеону Бонапарту в 1804 році, а той віддав їх в Інститут Франції в Парижі, де вони перебувають і зараз. Тепер учені з Університету штату Мічиган та Університету штату Кентуккі, США, отримали доступ до цієї книги і використовують штучний інтелект для розшифровування стародавніх записів.

[ + – ] Група американських вчених почала розшифровувати стародавні сувої з папірусу, які постраждали внаслідок виверження вулкана Везувій у 79 році н. е. Ці сувої складають стародавню книгу, в якій описується життя правителів, котрі керували частинами колись величезної імперії Александра Македонського Фото: Live Science

"Нам здається, що це втрачена книга і вона присвячена династіям, які прийшли на зміну Александру Македонському. Тільки невеликі частини цієї книги можна прочитати, інше розібрати дуже складно. У книзі згадуються імена низки македонських династій і воєначальників Александра Македонського, а також тут є кілька згадок про самого Александра", — говорить Річард Джанко з Університету штату Мічиган.

Після смерті Александра Македонського у 323 р. до н. е. його імперія розпалася і в тексті згадуються македонські полководці Селевк, який почав правити великою територією на Близькому Сході, і Кассандр, який правив Грецією після смерті Александра.

[ + – ] Коли в 79 року н. е. сталося виверження вулкана Везувій, то постраждали не лише Помпеї, а й місто Геркуланум. Саме в цьому місті знаходиться відома Вілла Папірус, названа так через те, що тут були виявлені сувої з папірусів із творами давнього філософа Філодема Фото: Wikipedia

Учені називають цей стародавній текст втраченою книгою тому, що швидше за все філософ Філодем міг взяти її у невідомого поки що автора для використання інформації у своїх текстах. А потім ця книга залишилася на віллі, тобто її не повернули власникові. Ця теорія підтверджується тим, що Філодем, який не писав історичні тексти у своїй роботі "Про хорошого правителя згідно з Гомером" порівнює царів, які прийшли на зміну Александру Македонському, з тими, хто правив до нього. І перші постають у цих текстах у негативному світлі.

Для того, щоб розкрити всі секрети давньої історичної книги вчені навчили ШІ виявляти чорнило на папірусі та за допомогою комп'ютерної томографії проводити розшифрування текстів.

"У нас є видимі написи, тому ми можемо їх зіставити з розташуванням невидимого чорнила і в такий спосіб відбувається поступове розшифрування тексту", — каже Брент Сіллз з Університету штату Кентуккі.

Учені повідомили, що текст ставатиме дедалі розбірливішим і найближчим часом можна буде розібрати невідомі раніше написи.

Фокус уже писав, що вчені розшифрували давні ханаанські тексти. Ці таблички з написами знайшли в Іраку в 1980-х роках, одна з них потрапила в приватну колекцію в Англії, а інша — в США.