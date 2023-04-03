Жив за тисячі років до перших фараонів. Створено реконструкцію обличчя чоловіка із Стародавнього Єгипту (фото)

Стародавній єгиптянин жив за 30 тисяч років до початку правління першого фараона в Стародавньому Єгипті і швидше за все був шахтарем.

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Двоє бразильських вчених створили реконструкцію обличчя чоловіка, якому на час смерті було від 17 до 20 років. Він жив 35 тисяч років тому, коли ще в Єгипті навіть не було фараонів. Адже Перша династія правителів Стародавнього Єгипту була заснована лише в 3100 до н.е., пише Express.

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Вчені з Бразилії провели сканування останків жителя Стародавнього Єгипту, щоб створити чудову реконструкцію його обличчя. Скелет чоловіка, якому на час смерті було від 17 до 20 років, виявили ще 43 роки тому під час розкопок у Єгипті. Вважається, що цей чоловік жив 35 тисяч років тому та був шахтарем. На сьогоднішній день його останки залишаються найповнішим скелетом сучасної людини з колись виявлених в Африці, з початку пізнього кам'яного віку.

Вважається, що цей чоловік жив 35 тисяч років тому та був шахтарем. На сьогоднішній день його останки залишаються найповнішим скелетом сучасної людини з колись виявлених в Африці, з початку пізнього кам'яного віку Фото: Express

Автори реконструкції, вчені з Бразилії, археолог Моасір Сантос та експерт з графіки Сісеро Мораєс, вважають, що їм вдалося максимально точно відтворити образ стародавнього єгиптянина. Оскільки поряд з останками було виявлено двосторонню сокиру, то було зроблено висновок, що цей єгиптянин був шахтарем і швидше за все працював у шахті, де видобували крем'янистий сланець. Відомо, що люди у кам'яному віці використовували цю гірську породу для створення своїх знарядь.

Автори реконструкції, вчені з Бразилії, археолог Моасір Сантос та експерт з графіки Сісеро Мораєс вважають, що їм вдалося максимально точно відтворити образ стародавнього єгиптянина Фото: Express

Багаторічні дослідження допомогли визначити вік, стать і професійну приналежність цієї людини. Також стало відомо, що вона жила 35 тисяч років тому, а це означає, що вона жила за 30 тисяч років до появи перших фараонів у Стародавньому Єгипті. Відомо, що фараон Нармер заснував Першу династію правителів Стародавнього Єгипту тільки в приблизно 3100 до н.е., — говорить Мораєс.

Зображення фараона Нармера, який заснував Першу династію правителів Стародавнього Єгипту Фото: wikipedia

За словами вчених, подібні реконструкції облич стародавніх людей допомагають зробити їх ближчими до нас, щоб їх не сприймали просто як скелети.

"Відновити вигляд давньої людини – це означає отримати уявлення про те, як вона могла виглядати за життя. Це спосіб показати, що вона була такою ж, як і ми і, таким чином, ми долаємо прірву у сприйнятті людей, які жили дуже давно", — каже Сантос.

Для того, щоб створити максимально наближену до реальності реконструкцію обличчя 35-тисячного єгиптянина, вчені повністю сканували його череп. Після цього вони створили комп'ютерну модель, яка стала основою подальшої роботи.

Для того, щоб створити максимально наближену до реальності реконструкцію особи 35-тисячного єгиптянина, вчені повністю сканували його череп. Після цього вони створили комп'ютерну модель, яка стала основою подальшої роботи Фото: Express

Після цього вчені використали дані сучасних людей і шар за шаром розпочали відтворення обличчя єгиптянина. За словами Мораєса, цей чоловік, швидше за все, виглядав саме так, як його зобразили вчені. Хоча є деякі елементи, які можливо відрізнялися і це стосується, наприклад, кольору очей та волосся чоловіка.

"Я вважаю, що збіг цієї реконструкції з оригіналом дуже високий. Нам було досить просто проводити свою роботу, адже череп чоловіка добре зберігся. Хоча він був трохи пошкоджений з одного боку", — каже Мораєс.

Як уже писав Фокус, нещодавно вчені змогли за допомогою реконструкції особи розгадати одну з головних таємниць стародавньої людини, яка жила майже 10 тисяч років тому.

Також, як уже писав Фокус, нещодавно вчені змогли створити реалістичну реконструкцію обличчя жінки, яка жила два тисячоліття тому. Вони вперше відтворили вигляд представниці дуже таємничого народу.

Ще одна подібна робота стосується відновлення зовнішності підлітка, який жив 8 тисяч років тому і мав дуже незвичайну форму голови, як уже писав Фокус.