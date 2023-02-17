Представниця загадкового народу: створили реконструкцію обличчя жінки, яка померла 2000 років тому (фото)

Дослідники вперше відновили образ жінки, яка належала до народу набатеїв.

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Учені із Саудівської Аравії вперше змогли створити реконструкцію обличчя жінки, яка померла 2000 років тому та жила на території цієї країни, коли тут частково розташовувалося Набатейське царство. Про набатеїв досі вчені знають дуже мало, тому ця реконструкція є важливою віхою в дослідженнях, пише Live Sciеnce.

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[ + – ] Учені із Саудівської Аравії вперше змогли створити реконструкцію обличчя жінки, яка померла 2000 років тому та жила на території цієї країни, коли тут частково розташовувалося Набатейське царство. Про набатеїв досі вчені знають дуже мало, тому ця реконструкція є важливою віхою в дослідженнях. Фото: Live Science

Дослідники представили зображення обличчя набатейської жінки, рештки якої було виявили в гробниці серед інших 80 скелетів. Цій гробниці, яка розташована в Хегрі, об'єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 2000 років, і вона розташована у стародавньому місті Аль-Ула, яке зараз розташоване на території сучасної Саудівської Аравії.

[ + – ] Територія Набатейського царства Фото: Wikipedia

Це перша в історії реконструкція зовнішнього вигляду жінки, яка належала до народу набатеїв. Набатейське царство, столицею якого була знаменита Петра, розташовувалося біля півночі Аравійського півострова та частини Близького Сходу. Місто Петра, яке зараз розташоване в Йорданії, було центром міжнародної торгівлі, і воно з'єднувало торгові шляхи, що йшли з півдня Аравії до Середземного моря. Вважається, що найвищий розквіт Набатейського царства відбувся в 6 столітті до н. е. Але, за словами вчених, про набатеїв відомо досі дуже мало.

[ + – ] Храм-усипальниця Ель-Хазне в місті Петра, яке було столицею Набатейського царства Фото: Wikipedia

"Набатеї залишаються загадковим народом для нас. Набатеї не залишили історичних текстів, а відомості про них ми черпаємо з написів на гробницях і на скелях по всьому Близькому Сходу або з археологічних знахідок. З одного боку, ми начебто багато знаємо про них, але насправді цієї інформації недостатньо. Набатеї не залишили жодних літературних текстів чи записів", — каже археологиня Лайла Неме, яка брала участь у новій реконструкції.

Археологи виявили рештки набатейської жінки ще у 2015 році й дали їй ім'я Хінат, ґрунтуючись на написі, який був вирізаний на гробниці. Дослідження скелета жінки й інших артефактів показало, що на момент смерті їй було від 40 до 50 років, її зріст становив приблизно 1 м 60 см, і вона належала до середнього класу свого суспільства.

[ + – ] Археологи виявили рештки набатейської жінки ще у 2015 році й дали їй ім'я Хінат, ґрунтуючись на написі, який був вирізаний на гробниці. Дослідження скелета жінки й інших артефактів показало, що на момент смерті їй було від 40 до 50 років, її зріст становив приблизно 1 м 60 см, і вона належала до середнього класу свого суспільства. Фото: CNN

Група дослідників використовувала всі свої знання в криміналістці та палеопатології (вивчення хвороб у давніх людей), а також комп'ютерну томографію та 3D-моделювання, щоб відтворити зовнішній вигляд Хінат. Учені ретельно вивчили її рештки, а також використовували різні антропологічні й археологічні дані, щоб отримати максимально реалістичний результат. Але вчені відновили не лише її обличчя, а й верхню частину тіла, яка була надрукована на 3D-принтері та зараз виставлена на загальний огляд у Хегрі.

"Дослідження решток цієї жінки, а також інших артефактів було чудовою можливістю дізнатися більше про уявлення набатеїв про потойбічне життя", — каже Немі.

[ + – ] Група дослідників використовувала всі свої знання в криміналістці та палеопатології (вивчення хвороб у давніх людей), а також комп'ютерну томографію та 3D-моделювання, щоб відтворити зовнішній вигляд Хінат Фото: CNN

Але через те, що вчені не мали достатньо письмових свідчень того, який вигляд мали набатеї, вони дозволили собі деяку вільну інтерпретацію зовнішнього вигляду Хінат. Також учені використовували археологічні дані, щоб краще зрозуміти, як могли одягатися жінки в Набатейському царстві. Джерелом натхнення для її нинішнього одягу були шматочки тканини, знайдені в гробниці, кажуть учені.

Проте деякі експерти засумнівалися в точності реконструкції обличчя та зовнішнього вигляду Хінат. Наприклад, Лоуренс Хапіот із Університету науки й технологій імені короля Абдулли, що в Саудівській Аравії, вважає, що в цій реконструкції обличчя Хінат присутня ненаукова інтерпретація. Тобто набатеї могли мати зовсім інший вигляд. Але автори проєкту все ж таки вважають свою роботу науковим проривом у межах досліджень стародавнього загадкового народу.

Фокус уже писав про те, що вчені створили реконструкцію обличчя 15-річного підлітка, який понад 8 тисяч років тому помер в одній із печер у Норвегії. Цей хлопчик мав надзвичайно низький зріст і незвичайну форму голови.

Також Фокус писав про реконструкцію обличчя чоловіка, який жив на території сучасної Бразилії понад 9 тисяч років тому. Так учені намагаються довести, що рештки, знайдені 26 років тому, належать усе ж таки чоловікові, а не жінці.