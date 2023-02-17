Представительница загадочного народа: создана реконструкция лица женщины, умершей 2000 лет назад (фото)

Исследователи впервые восстановили облик женщины, которая принадлежала к народу набатеи.

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Ученые из Саудовской Аравии впервые смогли создать реконструкцию лица женщины, которая умерла 2000 лет назад и жила на территории этой страны, когда здесь частично находилось Набатейское царство. О набатеях до сих пор ученые знают очень мало, поэтому данная реконструкция является важной вехой в исследованиях, пишет Live Sciеnce.

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[ + – ] Ученые из Саудовской Аравии впервые смогли создать реконструкцию лица женщины, которая умерла 2000 лет назад и жила на территории этой страны, когда здесь частично находилось Набатейское царство. О набатеях до сих пор ученые знают очень мало, поэтому данная реконструкция является важной вехой в исследованиях Фото: Live Science

Исследователи представили изображение лица набатейской женщины, останки которой были обнаружены в гробнице среди других 80 скелетов. Этой гробнице, которая находится в Хегре, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО 2000 лет, и он расположен в древнем городе Аль-Ула, который сейчас находится на территории современной Саудовской Аравии.

[ + – ] Территория Набатейского царства Фото: Wikipedia

Это первая в истории реконструкция внешнего вида женщины, которая принадлежала к народу набатеи. Набатейское царство, столицей которого была знаменитая Петра, располагалось на территории сера Аравийского полуострова и на части Ближнего Востока. Город Петра, который сейчас находится в Иордании, был центром международной торговли, и он соединял торговые пути, которые шли с юга Аравии до Средиземного моря. Считается, что наивысший расцвет Набатейского царства приходится на 6 век до н.э. Но, по словам ученых, о набатеях известно до сих пор очень мало.

[ + – ] Храм-усыпальница Эль-Хазне в городе Петра, который был столицей Набатейского царства Фото: Wikipedia

"Набатеи остаются загадочным народом для нас. Набатеи не оставили исторических текстов, а сведения о них мы черпаем из надписей на гробницах и на скалах по всему Ближнему Востоку или из археологических находок. С одной стороны, мы вроде бы и много знаем о них, но самом деле этой информации недостаточно. Набатеи не оставили никаких литературных текстов или записей", — говорит археолог Лайла Неме, которая принимала участите в новой реконструкции.

Археологи обнаружили останки набатейской женщины еще в 2015 году и дали ей имя Хинат, основываясь на надписи, которая была вырезана на гробнице. Исследование скелета женщины и других артефактов показало, что на момент смерти ей было от 40 до 50 лет, ее рост составлял примерно 1 м 60 см, и она принадлежала к среднему классу своего общества.

[ + – ] Археологи обнаружили останки набатейской женщины еще в 2015 году и дали ей имя Хинат, основываясь на надписи, которая была вырезана на гробнице. Исследование скелета женщины и других артефактов показало, что на момент смерти ей было от 40 до 50 лет, ее рост составлял примерно 1 м 60 см, и она принадлежала к среднему классу своего общества Фото: CNN

Группа исследователей использовала все свои знания в криминалистке и палеопатологии (изучения болезней у древних людей), а также компьютерную томографию и 3D-моделирование, чтобы воссоздать внешний вид Хинат. Ученые тщательно изучили ее останки, а также использовали разные антропологические и археологические данные, чтобы получить максимально реалистичный результат. Но ученые восстановили не только ее лицо, но также верхнюю часть тела, которая была напечатана на 3D-принтере и сейчас выставлена на всеобщее обозрение в Хегре.

"Исследование останков этой женщины, а также других артефактов было прекрасной возможностью узнать больше об представлениях набатеев о загробной жизни", — говорит Неме.

[ + – ] Группа исследователей использовала все свои знания в криминалистке и палеопатологии (изучения болезней у древних людей), а также компьютерную томографию и 3D-моделирование, чтобы воссоздать внешний вид Хинат Фото: CNN

Но из-за того, что у ученых не было достаточно письменных свидетельств того, как выглядели набатеи, они позволили себе некоторую вольную интерпретацию внешнего вида Хинат. Также ученые использовали археологические данные, чтобы лучше понять, как могли одеваться женщины в Набатейском царстве. Источником вдохновения для ее нынешней одежды служили кусочки ткани, найденные в гробнице, говорят ученые.

Однако некоторые эксперты усомнились в точности реконструкции лица и внешнего вида Хинат. Например, Лоуренс Хапиот из Университета науки и технологий имени короля Абдуллы, Саудовская Аравия, считает в данной реконструкции лица Хинат присутствует ненаучная интерпретация. То есть набатеи могли выглядеть совсем по-другому. Но авторы проекта все же считают свою работу научным прорывов рамках исследований древнего загадочного народа.

Фокус уже писал о том, что ученые создали реконструкцию лица 15-летнего подростка, который более 8 тысяч лет назад умер в одной из пещер в Норвегии. Этот мальчик имел необычайно низкий рост и необычную форму головы.

Также Фокус писал о реконструкции лица мужчины, который жил на территории современной Бразилии более 9 тысяч лет назад. Таким образом ученые пытаются доказать, что останки найденные 26 лет назад принадлежат все же мужчине, а не женщине.