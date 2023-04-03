Жил за тысячи лет до первых фараонов. Создана реконструкция лица мужчины из Древнего Египта (фото)

Древний египтянин жил за 30 тысяч лет до начала правления первого фараона в Древнем Египте и скорее всего был шахтером.

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Двое бразильских ученых создали реконструкцию лица мужчины, которому на момент смерти было от 17 до 20 лет. Он жил 35 тысяч лет тому назад, когда еще в Египте даже не было фараонов. Ведь Первая династия правителей древнего Египта была основана только в 3100 году до н.э., пишет Express.

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Ученые из Бразилии провели сканирование останков жителя Древнего Египта, чтобы создать потрясающую реконструкцию его лица. Скелет мужчины, которому на момент смерти было от 17 до 20 лет, обнаружили еще 43 года назад во время раскопок в Египте. Считается, что этот мужчина жил 35 тысяч лет назад и был шахтером. На сегодняшний день его останки остаются самым полным скелетом современного человека из когда-либо обнаруженных в Африке, с начала позднего каменного века.

Считается, что этот мужчина жил 35 тысяч лет назад и был шахтером. На сегодняшний день его останки остаются самым полным скелетом современного человека из когда-либо обнаруженных в Африке, с начала позднего каменного века Фото: Express

Авторы реконструкции, ученые из Бразилии, археолог Моасир Сантос и эксперт по графике Сисеро Мораес, считают, что им удалось максимально точно воссоздать образ древнего египтянина.По словам Мораеса, прошлые исследования скелета показали, что кости этого мужчины значительно повредились в течение его жизни. Поскольку рядом с останками был обнаружен двусторонний топор, то был сделан вывод, что этот египтянин был шахтером и скорее всего работал в шахте, где добывали кремнистый сланец. Известно, что люди в каменном веке использовали эту горную породу для создания своих орудий.

Авторы реконструкции, ученые из Бразилии, археолог Моасир Сантос и эксперт по графике Сисеро Мораес, считают, что им удалось максимально точно воссоздать образ древнего египтянина Фото: Express

"Многолетние исследования помогли определить возраст, пол и профессиональную принадлежность этого человека. Также стало известно, что он жил 35 тысяч лет назад, а это значит, что он жил за 30 тысяч лет до появления первых фараонов в Древнем Египте. Известно, что фараон Нармер, основал Первую династию правителей Древнего Египта только в примерно 3100 году до н.э", — говорит Мораес.

Изображение фараона Нармера, который основал Первую династию правителей Древнего Египта Фото: wikipedia

По словам ученых, подобные реконструкции лиц древних людей помогают сделать их более близкими к нам, чтобы их не воспринимали просто как скелеты.

"Восстановить облик древнего человека – это значит получить представление о том, как он мог выглядеть при жизни. Это способ показать, что он был такой же, как и мы и, таким образом, мы преодолеваем пропасть в восприятии людей, живших очень давно", — говорит Сантос.

Для того чтобы создать максимально приближенную к реальности реконструкцию лица 35-тысячелетнего египтянина, ученые сканировали полностью его череп. После этого они создали компьютерную модель, которая стала основой для дальнейшей работы.

Для того, чтобы создать максимально приближенную к реальности реконструкцию лица 35-тысячелетнего египтянина, ученые сканировали полностью его череп. После этого они создали компьютерную модель, которая стала основой для дальнейшей работы Фото: Express

После этого ученые использовали данные современных людей и слой за слоем начали воссоздание лица египтянина. По словам Мораеса, это мужчина, скорее всего, выглядел именно так, как его изобразили ученые. Хотя есть некоторые элементы, которые возможно отличались и это касается, например, цвета глаз и волос мужчины.

"Я считаю, что совпадение этой реконструкции с оригиналом очень высокое. Нам было достаточно просто проводить свою работу, ведь череп мужчины хорошо сохранился. Хотя, он был немного поврежден с одной стороны", — говорит Мораес.

Как уже писал Фокус, недавно ученые смогли с помощью реконструкции лица разгадать одну из главных тайн древнего человека, который жил почти 10 тысяч лет назад.

Также, как уже писал Фокус, недавно ученые смогли создать реалистичную реконструкцию лица женщины, которая жила два тысячелетия назад. Они впервые воссоздали облик представительницы очень таинственного народа.

Еще одна подобная работа касается восстановления облика подростка, который жил 8 тысяч лет назад и имел очень необычную форму головы, как уже писал Фокус.