Обман длиною в 60 лет. Как ученый обманул сообщество, выставив в коллекции "редкий грибок"

Ричард Деннис был известен своим необычным чувством юмора, а потому решил подшутить над коллегами, но шутка затянулась на более полувека.

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Эта удивительная история началась в 1953 году, когда представители общественности из Англии и Африки прислали в Королевские ботанические сады (Kew Gardens) три удивительных образца, которые выглядели как сморщенные сферы и считались "новым видом грибов", Daily Mail.

В то время руководителем отдела микологии в Королевских ботанических садах работал Ричард Деннис, который и описал образец в 1962 году в своей исследовательской работе. Стоит отметить, что исследователь отличался отменным чувством юмора, видимо, потому и решил подшутить над ученым сообществом. Ученый умер в 2003 году, однако до последнего хранил свою тайну, хотя он и оставил множество подсказок в своей исследовательской статье.

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В своей статье профессор Деннис дал новому "виду" название Golfballia ambusta, что в переводе означает "выжженный мячик для гольфа". По сути, он буквально сказал, чем на самом деле являются эти новые удивительные образцы. Однако вместо того, чтобы прямо сказать об этом, он написал ироничную исследовательскую статью и даже дал образцам новое название.

Профессор Деннис дал новому "виду" название Golfballia ambust Фото: Kew Gardens

Отметим, что статья профессора была напечатана в Журнале гильдии Кью и называлась "Замечательный новый род фаллоидов в Ланкашире и Восточной Африке". Любопытно, что в своей статье ученый описывал образцы, как "нераскрытое плодовое тело", которое чрезвычайно похоже на "маленькие, твердые, но эластичные шары, используемые каледонцами в племенных обрядах", практикуемых в любое время года в ограждениях из частично скошенной травы.

Деннис также отмечал, что, как и другие фаллоиды, эти образцы обладают сильным и характерным приятным запахом, напоминающим старый и нагретый каучук. Профессор также пишет, что вкус новых образцов не зарегистрирован, однако он вероятно мягкий и нетоксичный, так как плодовые тела едва ли могут быть опасными. Впрочем, он иронично подметил, что они могут оказаться несъедобными "из-за своей структуры".

Экспонаты до сих пор находятся в коллекции Фото: Kew Gardens

Предполагается, что образцы, полученные Деннисом были потеряны игроками в гольф, затем их по незнанию сожгли в костре, а после они вновь были обнаружены людьми. В результате люди предположили, что эти образцы на самом деле могут быть любопытны ученым.

Любопытно, что эти три образца до сих пор хранятся в коллекции Kew's Fungarium, хотя в данный момент она и закрыта для публики. Отметим, что ученые до сих пор спорят, должны ли образцы хранится в Королевских ботанических садах. Однако, поскольку Деннис добавил этот новый вид в коллекцию, он, вероятно, навсегда останется в ней.

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