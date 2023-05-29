Микроскопические баталии. Новая крошечная молекула противостоит врагу, вызывающему рак

Исследователи разработали маленькую молекулу, способную разрушить информационную РНК гена MYC, тем самым остановив производство вредного белка, который провоцирует развитие рака.

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Это миниатюрное молекулярное чудо, разработанное группой исследователей из Института Скриппса, Института Макса Планка и Университета Мюнстера, переключает внимание с белка MYC на его клеточный курьер – информационная РНК (иРНК). В клеточном мире иРНК действует как транслятор, считывая инструкции ДНК и создавая соответствующие белки. Стратегия команды была проста, но нова: остановить иРНК на ее пути, чтобы предотвратить появление белка MYC, пишет New Atlas.

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Белок под названием MYC, это печально известный злодей в клеточном мире, играющий важную роль в развитии многих видов рака. Хотя он вовлечен примерно в 70% всех видов рака человека, справиться с ним не так-то просто. Его необычная форма долгое время ставила ученых в тупик, делая белок MYC, казалось бы, неуязвимым для фармацевтических подходов. Но теперь, возможно, новый молекулярный фактор готов принять вызов.

Для этого ученые сначала создали соединения из вещества, известного как имидазол. Эти соединения плотно обхватывали иРНК MYC, а также РНК двух других виновников рака – JUN и микроРНК-155. Но простого обхвата РНК было недостаточно, чтобы остановить раковую активность. Команде пришлось добавить небольшую особенность: структуру, которая функционирует как молекулярный рыболовный крючок, призванный приманить ферменты, перерабатывающие РНК, и убедить их разрушить РНК, к которой они были прикреплены.

Изобретательное добавление деградирующего фермента заставило уровень РНК, вызывающей рак, по спирали снижаться. "Наши новые молекулярные союзники смогли значительно снизить уровень "не поддающихся лечению" раковых РНК на 35%, 40%, 50% и даже больше", – объяснил Мэтью Дисней, ведущий автор исследования. "Это привело к гибели раковых клеток и уничтожению опухолей в наших исследованиях рака молочной железы у мышей, которые распространились на легкие".

Несмотря на эти многообещающие результаты, ученые подчеркивают, что это только стартовая линия в марафоне к клиническим испытаниям на людях. Однако эта новая молекулярная стратегия дает луч надежды в борьбе с агрессивным раком и другими заболеваниями, открывая новые потенциальные пути лечения. Дисней отмечает: "Эти соединения – лишь вершина айсберга, направляющая нас к разработке малых молекул, РНК-нацеленных лекарств, которые в будущем смогут лечить пациентов с такими заболеваниями, как агрессивные раковые опухоли, для которых в настоящее время нет удовлетворительных вариантов".

Этот уникальный подход к борьбе с геном MYC выделяется на фоне того, что другие ученые исследуют различные стратегии, например, атакуя нижележащие белки или пытаясь подавить сам ген MYC. Это подчеркивает масштабы проблемы MYC, но также показывает, что научное сообщество не отступает перед этим жестким противником.

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