"Врата ада" горели десятилетиями: история загадочной пустыни в сердце Каракумы

Исследователи рассказали, как поиск "жидкого золота" сотворил адскую воронку в центре туркменской пустыни.

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История началась в 1971 году, когда в попытках найти нефтяные месторождения в сердце туркменской пустыни Каракумы, которая в то время была частью Советского Союза. Это планировалось как бурение нефтяных скважин, но обернулось открытием "врат ада" и созданием гигантской воронки, которая продолжала пылать десятилетия, пишет IFLScience .

Подумав, что найдено "жидкое золото", рабочие установили такелажную вышку, включающую большую и тяжелую буровую установку и приступили к работам. Увы, все оказалось совсем не так, как предполагалось.

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Как только стартовало бурение, стало очевидным, что эксперты неверно оценили то, что было найдено. Вместо обширных залежей нефти они, по сути, разворошили крупную операцию прямо над огромным карманом природного газа, что в результате обернулось созданием адской пылающей воронки, также известной как кратер Дарваза.

Известно, что в результате этой ошибки образовалась воронка более 70 метров в диаметре и чуть более 20 метров глубиной, при этом ее обрушение привело к эффекту домино, когда кратеры буквально обрушились на ландшафт. С каждым новым кратером пребывало все больше и больше природного газа, в основном состоящего из метана. По словам исследователей, это стало настоящей смертельной ловушкой, так как метан известен тем, что поглощает весь доступный кислород.

Эксперты, участвовавшие в той операции, были обеспокоены, как выброс такого количества метана может отобразиться на окружающей среде. В результате они приняли решение поджечь воронку, чтобы попытаться устранить последствия. Идея заключалась в том, что пламя сожжет метан за считанные недели, однако вышло все не совсем так — с тех пор прошло более полувека, а адское пламя все еще пылает в центре Каракумы.

Сегодня исследователи отмечают, что до сих пор неизвестно, сколько еще продлится этот эффект и как скоро удастся закрыть эти "врата ада". Известный в народе как "Врата ада", кратер Дарваза и его пылающие соседи привлекают туристов и исследователей, как мотыльки на буквальное пламя.

К слову, что в 2013 году исследователь Джордж Курунис буквально спустился в эти "Врата ада", чтобы собрать образцы почвы. Тогда его интересовало, можно ли обнаружить жизнь в таки суровых условиях. Отметим, что тогда ему потребовался специальный термостойкий костюм, чтобы собрать необходимые образцы и спуститься вглубь адской воронки.