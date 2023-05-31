Рекордные $13 млн. Пудель Марии-Антуанетты вдохновил на удивительные продажи на аукционе

Аукционы старого искусства в середине сезона в Нью-Йорке превзошли все ожидания, поскольку Christie's и Sotheby's достигли значительных продаж. Самой интересной продажей стал портрет, на котором, как считают, изображен пудель Марии-Антуанетты, проданный за $279 400.

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Во время недавних продаж старого искусства в середине сезона в Нью-Йорке аукционы Christie's и Sotheby's собрали общую сумму в $12,9 млн, несмотря на отсутствие семизначных лотов. Вопреки опасениям потенциального спада на рынке старого искусства, специалисты обоих аукционных домов отвергли такие мнения, пишет The Art Newspaper.

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Christie's New York провел две продажи, собрав $5 млн ($6,3 млн с учетом комиссионных). Первая продажа состояла из коллекции картин, принадлежавшей Джаки Эли Сафра, кинопродюсеру и потомку швейцарско-ливанской банковской семьи. Эта коллекция, проданная без резерва, принесла $2,6 млн ($3,2 млн с учетом комиссионных).

Вторая продажа, сезонный аукцион старых мастеров, принес 2,4 миллиона долларов (3 миллиона долларов с учетом комиссионных).

Жан-Батист-Камиль Коро "Севрские высоты" — "Дорога Труа" (Les hauteurs de Sèvres — Le chemin Troyon) Фото: Courtesy Christie's

Среди 74 лотов, представленных на торгах в Сафри 24 мая, самым ценным лотом стала картина Жана-Батиста-Камиля Коро с изображением идиллической французской сельской местности, которая была продана за $280 000 ($352 800 с учетом комиссионных), что превысило ее эстимейт в $60 000-80 000.

Джузеппе Вермильо "Христос перед Пилатом" Фото: Courtesy Christie's

Работа Джузеппе Вермильо "Христос перед Пилатом" претендовала на звание самого ценного лота на сезонном аукционе "Старые мастера" 25 мая, получив 380 000 долларов (478 000 долларов с учетом сборов).

Хотя доля старых мастеров на арт-рынке уменьшилась за последние несколько десятилетий, Франсуа де Пуртер, международный руководитель отдела старых мастеров Christie's, сохраняет оптимизм.

Он уверенно отвергает мнение об упадке рынка старых мастеров, заявляя: "Мы продолжаем доказывать, что это не так. Большие картины продаются. Старые мастера, когда вы находите правильный материал, являются невероятно оживленным рынком".

Sotheby's получил в общей сложности $6,6 млн от двух продаж произведений старых мастеров. На первых торгах, состоявшихся 26 мая, были представлены картины старых мастеров и европейское искусство 19-го века, за которые было выручено почти 4,3 миллиона долларов.

Ян Брейгель Старший "Сельский пейзаж с рынком" Фото: Courtesy Sotheby's

Изюминкой аукциона Sotheby's стала работа Яна Брейгеля Старшего "Сельский пейзаж с рынком" (1613), которая была продана за $889 000 с учетом комиссионных.

Кристофер Апостол, руководитель отдела старого искусства Sotheby's в Нью-Йорке, выразил удовлетворение рынком и результатами торгов.

Апостол не проникается аппетитом арт-рынка к произведениям старых мастеров, утверждая: "Великих старых мастеров труднее найти, чем в любой другой сфере. И если у вас есть что-то замечательное, то у вас обязательно найдутся покупатели на него на очень высоком уровне".

Он также отмечает, что многие работы старых мастеров продаются частным образом.

"Мы редкие, и я не очень переживаю о том, какой наш процент на мировом рынке", — заключает Апостол.

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