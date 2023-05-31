Не хуже динамита: почему нельзя использовать речные камни для костра

Исследователи объяснили, как речные камни и пористые породы подвергают опасности любителей активного отдыха на природе. Они поделились основными правилами, как избежать угрозы и провести свое время незабываемо.

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Разведение костра требует тщательного подхода, чтобы избежать потенциальных опасностей, таких как взрывы камней. Хотя строительство кольца из камней вокруг дров может уменьшить риск возникновения лесного пожара и служить барьером против порывов ветра, к выбору камней следует подходить с особой осторожностью. Крайне важно никогда не использовать речные камни для этого, пишет IFLScience.

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Запрет на использование речного камня для разведения костра обусловлен многими факторами. В частности, эти породы, как правило, имеют более высокую пористость и могут содержать воду в своей структуре. Под влиянием высокой температуры вода в камнях превращается в пар, что приводит к быстрому расширению, а в соответствии к разрыву породы.

Кроме того, тепловой шок может повлечь за собой взрывы в речных породах, когда на них интенсивно влияет высокая температура от пожара. Это явление особенно распространено в горных породах, богатых минералами, такими как кварц, поскольку они склонны к фрагментации при экстремальных и одновременных колебаниях температуры.

Речные камни, встречаясь с жаром палящего огня, могут расколоться, разбрасывая острые обломки во все стороны. Это представляет значительную опасность для наших глаз, которые, к сожалению, оказываются на линии огня, когда мы собираемся у костра.

Важно отметить, что риски, связанные со взрывами и разрывами горных пород, распространяются не только на речные породы, но и песчаники, сланцы, известняки, пемзу и другие природные породы. Любая порода с признаками пористости подвергает ваш костер риску взрыва.

Чтобы обеспечить безопасность вашего костра, рекомендуется использовать прочные, непористые породы, такие как гранит и сланец. Более того, расположение камней имеет решающее значение, поскольку даже устойчивые камни могут подвергнуться давлению сильного жара, если их использовать как основу для костра.

Еще одним важным аспектом, который следует учитывать при использовании пористых пород, является загрязнение. Жидкость или содержащиеся в этих породах газы могут быть непригодными для горения.

В случае сильного нагревания эти загрязняющие вещества могут попасть в воздух, что в лучшем случае приведет к пожару с неприятным запахом, а в худшем – к потенциальному выбросу вредных веществ в воздух, которым мы дышим.

Однако при правильном подходе костер может обеспечить тепло и наслаждение в дикой природе, потенциально способствуя получению нового культурного опыта. Чтобы получить максимальное удовольствие от костра и минимизировать риск взрывов, важно следовать этим ключевым советам:

Ознакомьтесь с правилами, установленными местными властями, чтобы убедиться, что разведение костра в этой местности разрешено. Пренебрежение этим шагом может привести к тому, что ваше пламя быстро погасят.

Очистите место для разведения костра от легковоспламеняющихся материалов, таких как сухая трава и листья. Они могут вспыхнуть и вызвать неконтролируемое распространение огня.

Если есть возможность, используйте для костра яму. Или же постройте кольцо вокруг костра из соответствующих камней, всегда оставаясь бдительными по отношению к любым обманчивым пористым опасностям.

Держите вблизи источник воды, чтобы быстро решить любые непредвиденные проблемы.

Никогда не оставляйте огонь без присмотра, ведь это может привести к потенциальным рискам.

Почему нельзя использовать речные камни для костра

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