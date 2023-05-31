Предупреждая болезнь Альцгеймера: разработано приложение для обнаружения признаков заболевания

Японские ученые разработали приложение для смартфонов, которое использует анализ речи для выявления ранних признаков болезни Альцгеймера.

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Ученые из Университета Цукубы, Япония и IBM Research вдохнули жизнь в концепцию приложения-детектора Альцгеймера и легкого когнитивного расстройства, создав уникальное приложение, которое использует анализ речи для выявления этого страшного заболевания, пишет New Atlas.

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Болезнь Альцгеймера подкрадывается к примерно 75% больных людей, которые до сих пор не знают о своем состоянии. Первые признаки болезни Альцгеймера часто проявляются в языковых проблемах: человек может внезапно заикаться, с трудом подбирать слова или запнуться в середине предложения.

Осознав потенциал этих изменений, ученые привлекли в качестве союзника технологию. Их цель — помочь врачам диагностировать болезнь Альцгеймера и легкие когнитивные нарушения при первой же возможности. В конце концов, чем раньше будет обнаружена болезнь, тем лучше мы сможем попытаться замедлить ее жестокое шествие. Однако эта задача не из легких, поскольку выявление изменений в речи пожилых людей — большой труд.

Результатом их работы стал многообещающий прототип приложения для смартфона. Приложение достаточно умно, чтобы анализировать речь пользователя и находить тонкие признаки болезни Альцгеймера и легкого когнитивного расстройства.

Чтобы проверить точность своего изобретения, исследователи обратились к 114 добровольным участникам — среди них были люди с диагнозом болезни Альцгеймера, легкими когнитивными нарушениями и группа психически здоровых людей. В спокойной обстановке тихой комнаты участники отвечали на заранее записанные вопросы на iPad.

Приложение ставило перед участниками пять речевых задач, включая обратный счет, вычитание чисел и описание картинок. Затем эти ответы поступали в службу автоматического распознавания речи компании IBM, которая переписывала аудиозаписи в данные. Эти данные, состоящие из таких элементов речи, как кратковременные колебания высоты тона и громкости, темп речи, интонация и паузы, были проанализированы с помощью машинного обучения.

Среди основных моментов исследования — явные различия в речевых паттернах здоровых людей по сравнению с людьми с болезнью Альцгеймера или легким когнитивным расстройством. Их модель машинного обучения смогла определить болезнь Альцгеймера и легкое когнитивное расстройство с впечатляющей точностью — 91% и 88% соответственно.

Эти результаты свидетельствуют о первом в своем роде исследовании, указывая на потенциал использования автоматизированного, самоуправляемого инструмента для выявления этих состояний с помощью анализа речи. Однако исследователи понимают, что надежность приложения требует дальнейшего тестирования, чтобы соотнести изменения в речи с реальными изменениями в мозге пациентов.

Команда признает некоторые ограничения в своем исследовании. Например, лабораторные условия могли повлиять на ответы участников, а небольшой размер выборки может повлиять на широкую применимость полученных результатов.

Однако это исследование проливает свет на многообещающее будущее использования анализа речи с помощью удобного приложения для смартфона для скрининга таких изнурительных заболеваний.

Ранее Фокус писал о интересном мнении ученых по поводу причины появления болезни Альцгеймера. Они считают, что во всем виноват сахар.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.