Во всем виноват сахар. Ученые полагают, что фруктоза связана с развитием болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера остается неизлечимой, несмотря на все усилия ученых и ряд недавних открытий, но теперь у исследователей есть новая гипотеза о возможной движущей силе болезни: тип сахара, называемый фруктозой.

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Предыдущие исследования показали, что фруктоза в мозге помогала нашим предкам добывать пищу. Но новая статья предполагает, что в нашем современном мире изменения, которые вызывает этот сахар, на самом деле могут быть связаны с болезнью Альцгеймера. Фруктоза содержится во многих продуктах, таких как фрукты, овощи и мед, пишет Science Alert.

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Но она также может вырабатываться организмом естественным образом, например, путями, которые стимулируются потреблением пищи с высоким содержанием соли.

Так как же фруктоза помогла нашим предкам? Сахар подавляет определенные части метаболизма мозга: блокирует отвлекающие факторы, такие как недавние воспоминания, и обращает внимание на течение времени.

Это "отключение" определенных мозговых функций помогает нам лучше сосредоточиться на выживании, а также побуждает к исследовательскому и рискованному поведению, что важно для добывания пищи.

В последнем исследовании исследователи утверждают, что этот "переключатель выживания" теперь постоянно включен, хотя большинство из нас в наши дни очень мало добывают пищу.

Это заставляет нас потреблять больше жирной, сладкой и соленой пищи, чем нам нужно для производства большего количества фруктозы.

А это, в свою очередь, может привести к воспалению головного мозга и, в конечном счете, к состояниям, вызывающим болезнь Альцгеймера, предполагают ученые.

"Мы считаем, что первоначально зависимое от фруктозы снижение мозгового метаболизма в этих областях было обратимым и должно было принести пользу", — говорит Ричард Джонсон, нефролог из Медицинского центра Аншутц Университета Колорадо.

"Но хроническое и стойкое снижение церебрального метаболизма, вызванное повторяющимся метаболизмом фруктозы, приводит к прогрессирующей атрофии мозга и потере нейронов со всеми признаками болезни Альцгеймера".

Это последнее исследование не включает каких-либо новых лабораторных исследований, но оно делает не менее важное — тщательно соединяет точки между предыдущими исследованиями, включая те, которые связывают фруктозу с выживанием и болезнью Альцгеймера.

Исследователи предполагают, что воздействие фруктозы и ее побочного продукта, внутриклеточной мочевой кислоты, вызывает накопление белков, связанных с болезнью Альцгеймера.

Эти эффекты включают уменьшение притока крови к коре головного мозга, гиппокампу и таламусу, а также увеличение кровотока вокруг зрительной коры (связано с сигналами вознаграждения за пищу).

Одним из способов, которым это может произойти, является отказ клеток мозга, называемых астроцитами, что может привести к накоплению амилоидных бляшек, связанных с болезнью Альцгеймера.

Исследователи также указывают на связь между различными факторами риска болезни Альцгеймера (такими как потребление алкоголя) и производством фруктозы, а также рассматривают исследования на животных.

"Исследование показало, что, если вы держите лабораторных крыс на фруктозе достаточно долго, они получают тау- и бета-амилоидные белки в мозге, те же самые белки, которые наблюдаются при болезни Альцгеймера, — говорит Джонсон. Вы также можете обнаружить высокий уровень фруктозы в мозгу людей с болезнью Альцгеймера".

Следующий шаг — дополнительные тесты, чтобы установить, какова роль метаболизма фруктозы и мочевой кислоты в мозге и как это может привести к состояниям, связанным с болезнью Альцгеймера.

"Мы утверждаем, что болезнь Альцгеймера связана с диетой", — говорит Джонсон.

"Мы предлагаем провести как диетические, так и фармакологические испытания для снижения воздействия фруктозы или блокировки метаболизма фруктозы, чтобы определить, есть ли потенциальная польза от профилактики или лечения этого заболевания".

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