У всьому винен цукор. Вчені вважають, що фруктоза пов'язана з розвитком хвороби Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера залишається невиліковною, незважаючи на всі зусилля вчених і низку недавніх відкриттів, але тепер у дослідників є нова гіпотеза про можливу рушійну силу хвороби: тип цукру, званий фруктозою.

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Попередні дослідження показали, що фруктоза у мозку допомагала нашим предкам добувати їжу. Але нова стаття передбачає, що в нашому сучасному світі зміни, які спричиняє цей цукор, насправді можуть бути пов'язані з хворобою Альцгеймера. Фруктоза міститься у багатьох продуктах, таких як фрукти, овочі та мед, пише Science Alert.

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Але вона також може вироблятися організмом природно, наприклад, шляхами, які стимулюються споживанням їжі з високим вмістом солі.

То як же фруктоза допомогла нашим предкам? Цукор пригнічує певні частини метаболізму мозку: блокує відволікаючі фактори, такі як недавні спогади, і звертає увагу протягом часу.

Це "відключення" певних мозкових функцій допомагає нам краще зосередитися на виживанні, а також спонукає до дослідницької та ризикованої поведінки, що важливо для добування їжі.

В останньому дослідженні дослідники стверджують, що цей "перемикач виживання" тепер постійно увімкнений, хоча більшість із нас у наші дні дуже мало добувають їжу.

Це змушує нас споживати більше жирної, солодкої та солоної їжі, ніж нам потрібно для виробництва більшої кількості фруктози.

А це, у свою чергу, може призвести до запалення головного мозку і, зрештою, до станів, що спричиняють хворобу Альцгеймера, припускають вчені.

"Ми вважаємо, що спочатку залежне від фруктози зниження мозкового метаболізму в цих областях було оборотним і мало принести користь", — говорить Річард Джонсон, нефролог з Медичного центру Аншутц Університету Колорадо.

"Але хронічне та стійке зниження церебрального метаболізму, викликане повторюваним метаболізмом фруктози, призводить до прогресуючої атрофії мозку та втрати нейронів з усіма ознаками хвороби Альцгеймера".

Це останнє дослідження не включає будь-яких нових лабораторних досліджень, але воно робить не менш важливе — ретельно поєднує крапки між попередніми дослідженнями, включаючи ті, які пов'язують фруктозу з виживанням та хворобою Альцгеймера.

Дослідники припускають, що вплив фруктози та її побічного продукту, внутрішньоклітинної сечової кислоти, викликає накопичення білків, пов'язаних із хворобою Альцгеймера.

Ці ефекти включають зменшення припливу крові до кори головного мозку, гіпокампу і таламусу, а також збільшення кровотоку навколо зорової кори (пов'язане із сигналами винагороди за їжу).

Одним із способів, яким це може статися, є відмова клітин мозку, званих астроцитами, що може призвести до накопичення амілоїдних бляшок, пов'язаних із хворобою Альцгеймера.

Дослідники також вказують на зв'язок між різними факторами ризику хвороби Альцгеймера (такими як споживання алкоголю) та виробництвом фруктози, а також розглядають дослідження на тваринах.

"Дослідження показало, що, якщо ви тримаєте лабораторних щурів на фруктозі досить довго, вони отримують тау- та бета-амілоїдні білки в мозку, ті ж білки, які спостерігаються при хворобі Альцгеймера, — говорить Джонсон. Ви також можете виявити високий рівень фруктози у мозку людей із хворобою Альцгеймера”.

Наступний крок — додаткові тести, щоб встановити, яка роль метаболізму фруктози та сечової кислоти в мозку і як це може призвести до станів, пов'язаних із хворобою Альцгеймера.

"Ми стверджуємо, що хвороба Альцгеймера пов'язана з дієтою", — каже Джонсон.

"Ми пропонуємо провести як дієтичні, так і фармакологічні випробування для зниження впливу фруктози або блокування метаболізму фруктози, щоб визначити, чи є потенційна користь від профілактики чи лікування цього захворювання".

Раніше Фокус розповідав про фактор №1, який впливає на появу хвороби Альцгеймера. Нове дослідження показує, що найважливішим чинником ризику може бути зовсім те, що ви думаєте.