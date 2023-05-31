Сердцу не прикажешь. Сердечный приступ постепенно ухудшает работу другого важного органа

У людей, переживших сердечный приступ, появилась новая проблема, ведь исследователи обнаружили связь между сердечными приступами и быстрым снижением когнитивных способностей.

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Восстановление после сердечного приступа обычно заключается в изменении образа жизни для защиты сердца. Однако исследователи из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса внесли новую тревожную ноту. Они обнаружили, что у людей, восстанавливающихся после сердечных приступов, в последующие годы наблюдается ускоренное ухудшение когнитивных способностей по сравнению с их более здоровыми сверстниками. Однако катализаторы этого процесса остаются неустановленными, пишет New Atlas.

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Ученые провели масштабное исследование, изучая взаимосвязь между сердечным и когнитивным здоровьем. Они тщательно изучили медицинские записи 30 465 человек, переживших инфаркт, которые последовательно проходили оценку когнитивных способностей. Данные, собранные с 1971 по 2019 год и прослеженные за пациентами в среднем на протяжении 6 лет, показали резкое снижение когнитивных способностей в этой группе, превышающее то, что ожидается от обычного стареющего населения.

Интригует то, что это снижение познания, памяти и исполнительных функций — три ключевых маркера в данном исследовании — не проявилось сразу после сердечного приступа. Скорее, они становились все более заметными с течением времени. Несмотря на индивидуальные различия по каждому маркеру, общее снижение когнитивных функций напоминало преждевременное когнитивное старение на срок от шести до 13 лет.

В свете широко распространенного риска сердечных приступов доктор Мишель Йохансен, доцент кафедры неврологии Университета Джонса Хопкинса, призывает население как можно раньше бороться с такими факторами риска, как гипертония и высокий уровень холестерина. Их исследование доказывает, что сердечные приступы могут увеличивать вероятность развития когнитивных расстройств и нарушений памяти на более поздних этапах жизни.

Хотя корреляция между здоровьем сердца и мозга привлекает внимание исследователей, механизмы, лежащие в основе этих ассоциаций, остаются загадочными. Некоторые ученые, реагируя на исследование, предложили множество потенциальных виновников снижения когнитивных способностей. Среди них ишемическая кардиомиопатия, нерегулярные сердечные ритмы после инфаркта, такие как фибрилляция предсердий (которая была связана с деменцией), хроническое воспаление и депрессия — состояние, которому больше подвержены люди, пережившие инфаркт, и которое также было связано с деменцией.

Эти ученые рекомендуют дальнейшие исследования с использованием нейровизуализации для проверки гиперинтенсивности белого вещества, мозгового кровотока и региональной атрофии мозга у людей, переживших инфаркт.

Программа будущих исследований команды Джона Хопкинса включает в себя более широкое изучение влияния здоровья сердца на работу мозга. Они надеются, что полученные ими результаты позволят врачам предупредить пациентов, входящих в группу риска, об обширных последствиях для здоровья, связанных с развитием сердечных заболеваний.

"Мы показали, что предотвращение сердечных приступов может быть жизнеспособной стратегией для сохранения здоровья мозга у пожилых людей, — поделилась Йохансен, — Следующим шагом для нас станет выяснение точной причины снижения когнитивных способностей с течением времени".

Ранее Фокус писал о крепком фундаменте всей сердечно-сосудистой системы. В новом исследовании выявлена связь между мощными мышцами ног и снижением риска сердечной недостаточности после инфаркта.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.