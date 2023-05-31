Яростная битва за сезон ураганов. Эль-Ниньо и экстремальная жара Атлантики вот-вот столкнутся лбами

Исследователи полагают, что сезон ураганов в Атлантике 2023 напрямую зависит от того, чем завершится это противостояние.

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Вероятность того, что Эль-Ниньо разовьется уже к августу 2023 года достигла 90%, предполагается, что оно также останется сильным и в осенний пик сезона ураганов, который начнется 1 июня в Атлантике. Теперь внимание синоптиков приковано к повышению температуры океана, причем не только в Атлантике, пишет IFLScience.

Исследователи отмечают, что в глобальном масштабе температура поверхности моря, способная вызвать ураганы, была зашкаливающей весной 2023 года. Однако ученые отмечают, что в действительности для ураганов важна температура всего в двух местах океана: в бассейне Северной Атлантики, где рождаются и усиливаются ураганы, а также восточно-центральная тропическая часть Тихого океана, где формируется Эль-Ниньо.

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Проблема заключается в том, что в этом году эти два участка буквально находятся в конфликте, и, вероятно, столкнуться лбами, оказав противодействующее влияние на решающие условия, которые создадут или разрушат сезон ураганов в Атлантике. Хорошая новость: результат может порадовать карибское и атлантическое побережье — сезон ураганов будет средним. Плохая новость: все может измениться под влиянием Эль-Ниньо.

Как рождаются ураганы

Ураганы с большей вероятностью образуются и усиливаются, когда тропическая система низкого давления сталкивается с окружающей средой с более высокими температурами верхних слоев океана, влажностью в атмосфере, нестабильность, а также слабым вертикальным сдвигом ветра.

Простыми словам, теплая вода океана предоставит энергию для развития урагана. Вертикальный сдвиг ветра, или разница в силе и направлении ветров между верхними и нижними областями тропического шторма нарушает грозы и фактически приносит в шторм сухой воздух, тормозя его рост.

Роль Атлантического океана

Он играет весьма простую роль в этом процессе — по сути, ураганы черпают энергию из теплой океанской воды под собой: чем выше температура, тем лучше для урагана.

Исследования показывают, что годы с необычайно высокими температурами в Атлантическом океане характеризовались самыми активными сезонами ураганов в Атлантике. Например:

2020 год — рекордные 30 названых тропических циклонов;

2005 год — 28 названых штормов, рекордные 15 из них стали ураганами.

Роль Тихого океана

Тропическая часть Тихого океана на самом деле играет более сложную роль в формировании атлантических ураганов. Ответ кроется в телесвязи — цепь процессов, при которых изменение состояния океана или атмосферы в одном регионе приводит к крупным изменениям циркуляции или температуры в другом.

Одной из повторяющихся моделей изменчивости климата тропической части Тихого океана, которая инициирует телесвязь, является Эль-Ниньо-Южное колебание. Исследователи отмечают, когда тропическая часть Тихого океана чрезвычайно тепла, может сформироваться Эль-Ниньо, что повлечет за собой высокие температуры в верхних слоях океана. Это в свою очередь изменить вертикальную и восточно-западную атмосферную циркуляцию в тропиках.

Далее это создаст телесвязь, воздействую на ветры с востока на запад в верхних слоях атмосферы над тропиками, что в конечном итоге повлечет масштабный сильный вертикальный сдвиг ветра в Атлантическом бассейне. А он сможет подавить ураганы. Исследователи полагают, что именно это и должно произойти этим летом.

Противостояние Эль-Ниньо и жары в Атлантическом океане

По словам Кристина Патрикола, доцента кафедры атмосферных наук Университета штата Айова, исследования показывают, что теплая Атлантика и тропическая часть Тихого океана могут вступить в противостояние, что приводит почти к среднему сезону атлантических ураганов.

Данный прогноз подтверждают и наблюдения и моделирование. Например, согласно прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований на 2023 год предсказывает на текущий год от 12 до 17 названых штормов, при этом от 5 до 9 из них станут ураганами, а 1-5 дорастут до крупных ураганов.

Что может пойти не так

Увы, не только тропические температуры Атлантического и Тихого океанов играют важную роль, существуют и другие факторов. Во-первых, Эль-Ниньо. Если хоть один из прогнозов, Эль-Ниньо или потепления Атлантики, не сбудется, это может нарушить баланс. Во-вторых, колебания Мэддена-Джулиана — модель облаков и осадков, которые перемещаются через тропики от 30 до 90 дней могут либо стимулировать, либо подавить формирование штормов. В-третьих, важную роль играют пыльные бури, содержащие теплый, сухой и запыленный воздух из Африки, могут подавить тропические циклоны.

Ранее Фокус писал о том, что Эль-Ниньо "стучится в дверь": ученые предупреждают, что на Землю обрушатся рекордные волны тепла.