Малоизвестный вирус стремительно заражает все больше людей: ученые рассказали, что это такое

Вирусная опасность, которую часто затмевают ее более известные виды, такие как грипп или SARS-CoV-2, неуклонно поднимается в списке глобальных угроз для здоровья.

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В последнее время мы стали слишком часто встречаться с вирусами. Наличие вируса SARS-CoV-2, приводящее к тысячам госпитализаций каждую неделю. Помимо ковида есть таке "завсегдатаи", как грипп и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), и мы получим обыденный вирусный коктейль. Но последнее дополнение к этой смеси, которое, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), вызывает тревогу — это метапневмовирус, пишет ZME Science.

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Доктор Джон Уильямс, педиатр из Питтсбургского университета, всю жизнь боровшийся против этого вируса, называет его "самым важным вирусом, о котором вы никогда не слышали".

ЦКЗ встревожен ростом числа случаев заболевания метапневмовирусом человека (МПВЧ): почти 11% исследованных образцов оказались положительными. Однако, поскольку этот вирус обычно исследуется только в больницах, он остается загадкой для широкой общественности. Если вы чувствуете себя не в курсе событий, связанных с ВПЧ, то не переживайте, вы не одни. Ученые, впрочем, спешат рассказать нам, что же заставляет этот вирус работать.

Раскрытие метапневмовируса человека

МПВЧ — это представитель семейства Pneumoviridae, печально известный тем, что вызывает респираторные заболевания и пневмонию у различных видов животных. Этот неуловимый вирус был обнаружен в Нидерландах только в 2001 году.

От младенцев до пожилых людей — этот вирус является захватчиком с равными возможностями поражения жертвы. Его излюбленной мишенью являются дети до пяти лет, и миллионы людей по всему миру ежегодно становятся жертвами МПВЧ. К тому времени, когда большинству детей исполняется пять лет, они как минимум один раз сталкиваются с этим вирусом. Настораживает тот факт, что на долю МПВЧ приходится от 5% до 40% респираторных инфекций у госпитализированных и амбулаторных детей.

Как говорится в одном из последних исследований, вирус МПВЧ, открытый только в 2001 году, стал одним из основных вирусных патогенов, вызывающих острые респираторные инфекции не только у детей, но и у пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом. Его ближайшим родственником является РСВ, наиболее частая причина бронхиолита и пневмонии у детей младшего возраста.

Этот вирус входит в клуб респираторных изгоев, которые начинают свою активность зимой и могут продлевать ее до весны. Анализы крови показывают, что более половины всех детей заражаются им к 5 годам. В большинстве случаев заболевание протекает как простуда или грипп, но иногда может перейти в тяжелую форму.

Расшифровка симптомов метапневмовируса

Как и при РСВ или гриппе, тяжесть и симптомы МПВЧ могут быть различными. Этот хитрый патоген может маскироваться под широкий спектр симптомов, часто зеркально отражающих грипп или РСВ.

Типичные признаки метапневмовирусной инфекции варьируются от кашля и лихорадки до заложенности носа и затрудненного дыхания. Как и в случае с другими респираторными вирусами, тяжелые случаи МПВЧ могут перерасти в такие заболевания, как бронхит или пневмония. Обычно вирус находится в организме в течение 3-6 дней до появления симптомов. Продолжительность заболевания может варьироваться в зависимости от его тяжести, но в целом соответствует срокам других вирусных респираторных инфекций.

Согласно одному исследованию, "вирус связан с инфекциями верхних и нижних дыхательных путей и может быть провокатором астмы".

Для большинства это незначительная неприятность, повторяющая симптомы обычной простуды: температура, кашель, насморк. Иногда это может сопровождаться болью в горле или головной болью. Но у детей, пожилых людей или людей с ослабленным иммунитетом вирус может перерасти в бронхиолит или пневмонию, в результате чего пациенты попадают в больницу.

Передача вируса обычно происходит воздушно-капельным путем, при тесном личном контакте и через загрязненные поверхности.

Лечение метапневмовируса

Теперь наступает самое сложное: не существует специфического лечения или вакцины против МПВЧ. Да, несмотря на прорывы в медицине, мы все еще боремся с этим неуловимым вирусом.

Но паниковать не стоит. У нас есть общая стратегия борьбы с МПВЧ. Основной упор делается на поддерживающую терапию: купирование симптомов, соблюдение питьевого режима и полноценный отдых. Безрецептурные препараты могут облегчить жар и боли в теле. В более тяжелых случаях может потребоваться стационарное лечение, включая кислородную терапию или даже механическую вентиляцию.

Существующие противовирусные препараты, к сожалению, пока не доказали своей эффективности против МПВЧ. Однако есть и положительный момент: исследователи во всем мире объединяют усилия для поиска новых методов лечения. Также ведутся работы по созданию вакцины, хотя, возможно, придется подождать еще немного, пока она появится.

А пока вы можете помочь сдержать распространение этого вируса с помощью таких простых мер, как тщательное мытье рук, избегание прикосновения к лицу немытыми руками, соблюдение дистанции с больными и изоляция, если вы больны или подозреваете, что можете быть больны.

Важность понимания

Зачем беспокоиться о метапневмовирусе человека? Это практически незамеченная глобальная угроза здоровью, которая спокойно вызывает серьезные заболевания на протяжении многих лет.

О нем можно думать как о гриппе — хорошо известном заболевании, от которого у нас есть вакцины и лечение, но оно по-прежнему уносит жизни людей каждый год. Теперь представьте МПВЧ, похожий, но менее известный вирус, против которого у нас нет специфических методов лечения или вакцин, и который мы понимаем лишь частично. Это вызывает беспокойство.

По данным одного исследования, среди детей в возрасте 5 лет и младше в 2018 году произошло более 14 миллионов случаев заражения вирусом МПВЧ, что привело к более чем 600 000 госпитализаций и вызвало более 16 000 смертей. И эти цифры, скорее всего, занижены. В настоящее время в одних только США наблюдается рост заболеваемости этим вирусом, и неясно почему. Хотя борьба с этим вирусом схожа на борьбу с гриппом, повышение осведомленности населения имеет решающее значение.

Первая линия обороны от этого вирусного вторжения — это информированность населения. Чем больше вы знаете о ВПЧ, тем лучше вы будете готовы предотвратить его распространение. Пока мы ждем вакцину и специфические методы лечения, мы должны использовать имеющиеся в нашем распоряжении средства для защиты себя и своих сообществ.

Поскольку мы вступаем в эпоху растущей глобальной мобильности и быстрого распространения информации, снижение риска новых инфекций потребует большей бдительности и упреждающих мер. МПВЧ служит ярким напоминанием о сложном взаимодействии между людьми, патогенами и окружающей средой. Повествование о МПВЧ человека еще не завершено, но благодаря более глубоким исследованиям, осведомленности и профилактическим мерам мы можем надеяться, что нам удастся обойти этот неуловимый вирус. В конечном счете, ключевым фактором является формирование культуры готовности и осознание того, что когда речь идет о нашем здоровье, знание — это действительно сила.

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