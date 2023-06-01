Затонувший, но не забытый "Парфенон кораблекрушений": подводный музей ждет посетителей (фото)

Недавно место кораблекрушения Перистера стало подводным музеем. Благодаря своему историческому значению, невредимому грузу и захватывающему окружению, это подводное место обязательно для посещения как для энтузиастов дайвинга, так и для поклонников истории.

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В мае 2021 года место кораблекрушения Перистера, расположенное вблизи греческого острова Алонисос, стало доступно для дайверов, открывая увлекательный взгляд в прошлое. Это древнее место, которое часто называют "Парфеноном кораблекрушений", содержит сокровищницу амфор 5-го века до нашей эры, пишет GreekReporter.

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В сопровождении инструкторов дайверы теперь могут исследовать огромную коллекцию амфор, простирающуюся на впечатляющие 25 метров вдоль морского дна. Ранее доступ к этим подводным древностям был ограничен археологами и лицами со специальными разрешениями из-за опасений относительно мародерства.

Теперь дайверы-любители могут спуститься в глубины моря и встретиться с легендарной "Перистерой". Это кораблекрушение, названное в честь соседнего необитаемого островка, предлагает поистине необычайный опыт, подобный путешествию во времени, поскольку датируется примерно 425 годом до нашей эры.

Открытие затонувшего корабля произошло в 1985 году, когда рыбак впервые наткнулся на древнее судно у скалистого западного берега Перистеры. На глубине 28 метров лежало большое торговое судно, которое, вероятно, происходило из Афин, и нашло свою гибель. Нагруженный тысячами амфор с вином из Менди, древнего города на Халкидиках, и Пепаритоса, известного сегодня как Скопелос, он стал свидетелем винодельческих регионов античности.

Кораблекрушение Перистерии, имевшее большое значение для классической античности, превзошло все ожидания, обнаружив наличие больших судов размером 12 на 25 метров, которые, как ранее считалось, были впервые построены во времена Римской империи. Директор греческого Эфората подводных древностей Пари Каламара подчеркнул важность кораблекрушения Перистеры, заявив, что это документальное подтверждение существования таких судов еще во второй половине 5 века до нашей эры.

Следует отметить, что корабль на удивление хорошо сохранил свою структурную целостность. Груз амфор остался неповрежденным, расположен слоями, которые отражают их первоначальное размещение в трюме корабля, что дает представление о форме судна. Каламара объяснил: "Это действительно уникальный опыт для посетителей-дайверов, которые видят судно классической эпохи".

Исследование затонувшего корабля проводили археологи и сотрудники Эфората морских древностей Министерства культуры, которые координировали публичное открытие места. Благодаря большому количеству амфор, удивительно хорошо сохранившемуся состоянию и потрясающей привлекательности окружающих нетронутых вод, расположенных в пределах заповедной зоны Национального морского парка Алониссос, затонувший корабль "Перистера" пленит воображение каждого опытного дайвера.

"Парфенон кораблекрушений"

Однако привлекательность таинственного подводного мира не ограничивается лишь энтузиастами дайвинга. Посетители Алонисоса имеют возможность оценить необычайное зрелище затонувшего корабля, даже не намочившись. На очаровательных аллеях города Алонисос Центр общественной информации предоставляет исчерпывающую информацию об истории древних кораблекрушений.

Более того, посетители могут насладиться уникальным виртуальным опытом, используя технологию дополненной реальности, чтобы "виртуально погрузиться" на дно океана и "ориентироваться среди затонувших кораблей", будто они настоящие дайверы.

Ранее Фокус писал о затонувших кораблях династии Мин, полных древних сокровищ и артефактов.

А также мы рассказывали о новых снимках "Титаника". Они могут показать, что произошло в ночь кораблекрушения.