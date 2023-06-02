Много думать — вредно. Ученые выяснили, что мысли в нашей голове могут вызвать физическую боль

Новое исследование показывает, что чрезмерная мыслительная активность в действительности может доставлять нам физическую боль.

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Кавардак противоречивых убеждений, борющихся в нашей голове, может в действительности оставить нам нечто кроме утомления и "больной головы". Новое исследование показывает, что это в действительности может причинять нам физическую боль в шее и голове, пишет Science Alert.

В новом исследовании группа ученых из Университета штата Огайо и Университета Мичигана в США обрушила на добровольцев тонну критики, якобы они неудовлетворительно справляются с поставленными задачами. В результате исследователи обнаружили, что психологический стресс в действительности могут оказывать дополнительное давление на шею и нижнюю часть спины, вызывая физическую боль.

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В ходе исследования ученые отобрали 17 добровольцев и провели с ними ряд тестов. Во время эксперимента их попросили переместить легкую коробку в точно положение. На реципиентах также были установлены специальные датчики, чтобы измерить, какую нагрузки это оказывает на их позвоночник и спину.

Во время тренировочных тестов добровольцам говорили, что они двигаются правильно, чтобы уберечь свою спину. Однако затем отзывы становились все более негативными и участников убеждали в том, что они выполняют задания неудовлетворительно. Далее исследователи сравнили оценки дискомфорта участников с механическими нагрузками на позвоночник и шею. Исследователи обнаружили, что пиковые нагрузки увеличились на 10-20%, когда на реципиентов обрушивалась критика, в сравнении с тем, как они чувствовали себя в начале экспериментов.

По словам соавтора исследования, биомеханика из Университета штата Огайо Уильяма Марраса, они с коллегами обнаружили, что повышенная нагрузка на позвоночник проявлялась лишь в случае повторяющихся психосоциальных стрессорах. Простыми словами, чем больше критики, тем сильнее было давление на позвоночник и спину, и тем с большей вероятностью участники исследования испытывали физическую боль.

Экспериментальная установка, показывающая положения, в которые участникам было поручено переместить коробку Фото: Weston et al., Ergonomics, 2023

Ученые отмечают, что показатели дискомфорта представляли собой комбинацию физиологических показателей стресса, в том числе:

колебания частоты сердечных сокращений;

артериальное давление;

личностные оценки — чувствовали ли себя реципиенты воодушевленными, пристыженными или огорченными.

Хотя это исследование не очень обширно, оно имеет значение для безопасности на рабочем месте. Простыми словами, ученые предлагаю признать, что психосоциальные стрессоры, в том числе критика и когнитивный диссонанс, способны нанести вред нашему физическому здоровью.

Маррас также считает, что результаты подтверждают мнение о том, что боль представляет собой сложное взаимодействие между нашим телом и разумом. Однако потребовалось почти полвека, чтобы "биопсихосоциальная" модель боли действительно прижилась после того, как она была впервые описана в 1980-х годах.

Боль представляет собой пьянящую смесь физических, социальных и психологических факторов стресса, а это означает, что она может проявляться из-за физического напряжения в сочетании с финансовым стрессом и психическим заболеванием.

Исследователи отмечают, что потребуется больше клинических испытаний, чтобы понять эту взаимосвязь, однако даже это небольшое исследование показывает, что факторы стресса в действительности могут буквально вызывать у нас физическую боль.

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