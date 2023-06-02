Багато думати – шкідливо. Вчені з'ясували, що думки в нашій голові можуть завдати фізичного болю

Нове дослідження показує, що надмірна розумова активність насправді може завдавати нам фізичного болю.

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Розгардіяш суперечливих переконань, що борються у нашій голові, може насправді залишити нам щось, крім втоми та "хворої голови". Нове дослідження показує, що це насправді може завдавати нам фізичного болю в шиї та голові, пише Science Alert.

У новому дослідженні група вчених з Університету штату Огайо та Університету Мічигану в США обрушила на добровольців тонну критики, нібито вони незадовільно виконують поставлені завдання. В результаті дослідники виявили, що психологічний стрес насправді можуть чинити додатковий тиск на шию та нижню частину спини, викликаючи фізичний біль.

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Під час дослідження вчені відібрали 17 добровольців та провели з ними низку тестів. Під час експерименту їх попросили перемістити легку коробку у точне положення. На реципієнтах також були встановлені спеціальні датчики, щоб виміряти, яке навантаження це спричиняє на їхній хребет та спину.

Під час тренувальних тестів добровольцям казали, що вони рухаються правильно, щоб уберегти свою спину. Проте потім відгуки ставали дедалі негативнішими й учасників переконували у тому, що вони виконують завдання незадовільно. Далі дослідники порівняли оцінки дискомфорту учасників із механічними навантаженнями на хребет та шию. Дослідники виявили, що пікові навантаження збільшилися на 10-20%, коли на реципієнтів обрушувалася критика, порівняно з тим, як вони почувалися на початку експериментів.

За словами співавтора дослідження, біомеханіка з Університету штату Огайо Вільяма Марраса, вони з колегами виявили, що підвищене навантаження на хребет виявлялося лише у разі повторюваних психосоціальних стресорів. Простими словами, чим більше критики, тим сильнішим був тиск на хребет і спину, і тим з більшою ймовірністю учасники дослідження відчували фізичний біль.

Експериментальна установка, що показує положення, до яких учасникам було доручено перемістити коробку Фото: Weston et al., Ergonomics, 2023

Вчені відзначають, що показники дискомфорту були комбінацією фізіологічних показників стресу, зокрема:

коливання частоти серцевих скорочень;

артеріальний тиск;

особистісні оцінки — чи почувалися реципієнти натхненими, присоромленими чи засмученими.

Хоча це дослідження не дуже широке, воно має значення для безпеки на робочому місці. Простими словами, вчені пропонують визнати, що психосоціальні стресори, зокрема критика та когнітивний дисонанс, здатні завдати шкоди нашому фізичному здоров'ю.

Маррас також вважає, що результати підтверджують думку про те, що біль є складною взаємодією між нашим тілом і розумом. Однак знадобилося майже півстоліття, щоб "біопсихосоціальна" модель болю дійсно прижилася після того, як вона була вперше описана в 1980-х роках.

Біль являє собою п'янку суміш фізичних, соціальних і психологічних факторів стресу, а це означає, що він може виявлятися через фізичну напругу в поєднанні з фінансовим стресом і психічним захворюванням.

Дослідники відзначають, що знадобиться більше клінічних випробувань, щоб зрозуміти цей взаємозв'язок, проте навіть це невелике дослідження показує, що фактори стресу насправді можуть викликати у нас фізичний біль.

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