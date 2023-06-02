Вселенная испаряется и в конечном итоге, исчезнет: без теории Стивена Хокинга не обошлось

Согласно новому исследованию, не только черные дыры обладают особым излучением, способным их уничтожить. Другие объекты в космосе также могут иметь такое же излучение.

Related video

Известный ученый Стивен Хокинг предположил еще при жизни, что на самом деле черные дыры могут со временем исчезнуть или испариться, потому как они постепенно теряют массу в виде особого излучения. Это явление со временем получило название излучение Хокинга и авторы нового исследования считают, что другие объекты также могут исчезать подобным образом. То есть со временем вся Вселенная испарится и не останется ничего, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Пока что ученые не обнаружили существования излучения Хокинга у черных дыр, но эксперименты и моделирования показывают, что оно действительно может существовать, как и предполагал известный физик.

Черные дыры могут иметь разные размеры и массу, но самое главное, что это очень плотные объекты, обладающие очень сильной гравитацией. Именно она притягивает к черным дырам звезды и газовые облака, благодаря чему черные дыры растут. По факту, черные дыры, как уже доказано, являются теми объектами, из которых не может улететь ни одна частица, даже частицы света. То есть все, что преодолело так называемый горизонт событий черной дыры, навсегда останется здесь.

Хокинг предположил, что у черных дыр формируется особый вид излучения с появлением новых частиц, и это излучение приводит к испарению черной дыры, то есть она исчезает со временем. Маленькие черные дыры исчезают быстрее, а огромные – более медленно, потому как они имеют гораздо большую массу.

Маленькие черные дыры исчезают быстрее, а огромные – более медленно, потому как они имеют гораздо большую массу Фото: NASA

Ученые из Университета Неймегена, Нидерланды, предположили в своем новом исследовании, что излучением Хокинга или новым видом излучения могут обладать и другие космические объекты. То есть Вселенная прямо сейчас постепенно испаряется и в конечном итоге исчезнет.

Ученые предположили, что похожее на излучение Хокинга явление может происходить и в электрических полях. За основу был взят эффект Швингера, который предполагает, что весь космос находится под влиянием магнитных и электрических полей. Поэтому сильные колебания электрического квантового поля могут нарушить баланс виртуальных электрон-позитронных частиц, в результате чего могут спонтанно появится пары электрон-позитрон. И для этого нужно только очень мощное электрическое поле.

Ученые решили выяснить может ли произойти появления частиц в искривленном пространстве-времени и воспроизвели эффект Швингера в разных условиях в своих моделях. В результате ученые пришли к выводу, что искривление пространства-времени может привести к созданию сильного излучения, подобного излучению Хокинга.

Вселенная прямо сейчас постепенно испаряется и в конечном итоге исчезнет, считают ученые Фото: NASA

Это искривление вызывает гравитация очень массивных или очень плотных объектов. Кроме черных дыр сильно искривлять пространство-время могут нейтронные звезды и белые карлики (это остатки умерших обычных звезд, которые не превратились в черную дыру), а также скопления галактик. По слова авторов исследования, гравитация этих объектов также может привести к сильным колебаниям квантовых полей, чтобы появились новые частицы из которых состоит излучение Хокинга.

Поэтому, возможно все эти объекты постепенно выпускают это излучение и Вселенная медленно, но верно испаряется. Но пока что переживать не стоит, ведь черная дыра с массой Солнца (это очень маленькая черная дыра) может полностью исчезнуть, как считают ученые не раньше, чем за 1000 лет. Многие черные дыры имеют массу в миллионы и в сотни миллионов раз больше массы Солнца, а галактики состоят из миллиардов звезд, а в скоплениях галактик находятся тысячи галактик. Поэтому если даже эта теория верна, то Вселенная исчезнет еще, мягко говоря, не скоро.

Фокус уже подробно писал о излучении Хокинга и о том, что ученые смогли разгадать одну из гадок, которая касается черных дыр.

Также Фокус писал о еще одной теории, которая объясняет, как может исчезнуть наша Вселенная. В этом процессе главную роль будет играть поле Хиггса.