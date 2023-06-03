Внеземная картошка фри: ученые узнали, приготовят ли ее космонавты в условиях микрогравитации

Ученые решили проверить, удастся ли приготовить картошку фри в условиях микрогравитации. Из-за этого пришлось создать автоматизированную фритюрницу и спланировать все детали эксперимента.

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Как выглядела бы жарка в условиях микрогравитации? Фантазия о бросании картофеля в раскаленное масло в невесомом полете в космосе может вызвать в воображении хаотические сцены и сильные ожоги. Однако ученые преследуют другую цель, сосредоточившись на том, как эффективность приготовления пищи на масле может зависеть или не зависеть от присутствия гравитации. Удивительно, но оказывается, что гравитация не является необходимым ингредиентом этого кулинарного процесса, пишет IFLScience.

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Жарка, простой, хотя и вредный для здоровья способ приготовления пищи, практикуется во всем мире на протяжении веков. Использование горячего масла или жира обеспечивает быструю передачу тепла, что часто приводит к желаемым результатам, таким как аппетитная хрустящая корочка извне и влажная внутри. А значит, это обеспечивает как гастрономическое удовольствие, так и кулинарное удобство.

Если подробнее исследовать, особенно когда речь идет об жарке во фритюре, становится очевидным, что в игре принимают участие не только масло, тепло и еда. Здесь, на Земле, в случае жарки картофеля, на поверхности образуются пузырьки, поднимающиеся благодаря плавучести.

Однако не сразу понятно, произошло бы это явление при отсутствии гравитации. Без воздействия гравитационных сил пузырьки не могут подниматься, что потенциально может повлечь за собой паровой барьер, который окутывает картофель и препятствует эффективному приготовлению масла. Следовательно, это недавнее исследование имело целью определить, может ли этот кошмарный сценарий материализоваться в сфере кулинарных экспериментов.

"Спросите любого шеф-повара, и он подтвердит, что лежащие в основе сферы питания физика и химия являются сложными и увлекательными предметами, которые протягивают свои ниточки в другие научные области", — утверждает профессор Тедорис Карапанциос из Университета Аристотеля в Салониках, член исследовательской группы.

Для проведения безопасных экспериментов разработана специализированная автоматизированная фритюрница, оснащенная высокоскоростными камерами для наблюдения за поведением пузырей. Фритюрница также автоматизирована для обеспечения безопасной работы. Два экспериментальных испытания прошли на борту параболического полета Европейского космического агентства (ЕКА), во время которого периоды невесомости достигаются благодаря уникальной траектории полета.

Эксперимент включал измерение температуры масла и картофеля, а также движение пузырьков. Обнадеживающие результаты показали, что пузырьки все еще легко отрываются от поверхности картофеля в условиях микрогравитации.

Итак, астронавты, отправляющиеся в долговременные миссии — возможно, даже на Марс — действительно могут наслаждаться роскошью картофеля фри. Но это не единственный результат этого исследования.

Удастся ли приготовить картофель фри в условиях микрогравитации

"Помимо соображений питания и комфорта, исследование процесса жарки в космосе имеет потенциал для прогресса в различных отраслях, начиная от традиционных методов кипячения и заканчивая производством водорода с помощью солнечной энергии в условиях микрогравитации", — подытожил ведущий автор исследования Джон Лиумбас.

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