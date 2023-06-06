Возрождение "теории Адама и Евы": каждые 6 500 лет Земля кренится на 90°, вызывая адский катаклизм

Подкаст Джо Рогана возродил давно забытую теорию о том, что глобальные катаклизмы, смещающие континенты, происходят циклично и длятся 6 дней.

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Недавний подкаст Джо Рогана породил вирусные видеоролики TikTok, продвигающие странную и ложную теорию об изменении климата, впервые предложенную в книге 1965 года, в которой утверждается, что катаклизмы на Земле происходят циклично. Однако в ней также утверждается, что Иисус Христос жил в Индии 18 лет и был похищен инопланетянами после своего распятия, пишет IFLScience.

Подкаст Джо Рогана вышел 18 января 2023 года, в нем автор показал интервью с ютубером и "исследователем" Джимми Корсетти. В ходе разговора Джо Роган выдвинул "теорию Адама и Евы", изложенную в книге "Истории Адама и Евы", написанной инженером-электриком Чаном Томасом, который также утверждал, что он экстрасенс.

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Отметим, что в книге утверждается, что время от времени наша планета меняет свое положение, что вызывает великий катаклизм и перемещает целые регионы в новое положение. К слову, в книге также утверждается, что именно подобная катастрофа поразила Ноя.

В ходе разговора с Джо Роганом Корсетти объясняет, что "теория Адама и Евы" предполагает, что данные события происходят циклами в 6 500 лет. Якобы в этот момент Земля совершает переворот на 90 градусов, из-за этого движение планеты замирает, а солнце будет направлено прямо, вызывая в одной точке адское нагревание. Корсетти уверяет, что в этот момент ветер и вода на планете будут продолжать двигаться со своей инерцией, по сути, скорость ветра на экваторе составит 1609 км/час. Все это якобы должно привести к катастрофическим последствиям.

Любопытно, что данный крен Земли на 90 градусов, согласно книге, продлится 6 дней, а на 7 день наша планета вернется в свое естественное положение и жизнь пойдет своим чередом. Отметим, что в своей беседе Джо Роган также поднял тему магнитных полюсов, говоря о возможности переключения их в какой-то момент в будущем. Участники подкаста пришли к выводу, что последствия будут сокрушительными, а ученые недооценивают их.

С момента выхода подкаста, отрезки разговора разлетелись по сети. К счастью, большинство из них воспринимаются "как полная чепуха", но, увы, не все. Отметим, что не существует никаких научных доказательств того, что Земля в действительности меняет свое положение каждые 6 500 лет. Более того, если бы подобное в действительности произошло, а целые регионы вокруг экватора внезапно оказались бы на полюсах, как предполагает теория, исследователи бы уже давно обнаружили доказательства данных событий.

По словам старшего научного сотрудника Исследовательского центра NASA в Лэнгли Мартина Млинчака, данная теория ничто иное, как "полная чушь". Если бы подобное событие в действительности происходило циклично, исследователи обнаружили бы это во всех записях. Млинчак также отметил, что подобный переворот "потребовал бы невероятное количество энергии" и, по сути, нет ничего, что могло бы его инициировать.

В то же время исследователи отмечают, что перевороты магнитного полюса Земли реальны и происходят раз в 200 — 300 тысяч лет. Хотя ученые полагают, что с последнего такого переворота прошло уже около 800 тысяч лет. Ученые отмечают, что человечество в действительности столкнется с проблемами, ели застанет этот момент. Во-первых, подвергнемся повышенному воздействию радиации, во-вторых, увеличится риск солнечных вспышек с ослабленным магнитным полем, которые разрушат электрическую инфраструктуру, энергосистемы и спутники.

Тем не менее исследователи отмечают, что ископаемые свидетельства вовсе не указывают на какие-либо массовые вымирания, вызванные подобными переворотами. На самом деле, по данным NASA, "нет никаких доказательств того, что на климат Земли оказали существенное влияние ни последние три отклонения магнитного поля, ни какое-либо событие за последние 2,8 миллиона лет".

Ранее Фокус писал о том, что найден еще один простой способ доказать плоскоземельцам, что Земля круглая.