Научное фаталити. Найден еще один простой способ доказать плоскоземельцам, что Земля круглая

В новом исследовании ученые опробовали новый способ переубедить Общество плоской Земли.

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В то время как человечество работает над тем, чтобы колонизировать Марс и "засечь" сигналы внеземных цивилизаций в огромном космосе, члены печально известного Общества плоской Земли все еще убеждены в том, что наша планета представляет собой диск, пишет Daily Mail.

Более того, плоскоземельцы уверены, что скептики-космонавты были "подкуплены" или "ошиблись". Время от времени ученым приходится искать все новые, и новые простые способы опровергнуть теорию о том, что Земля представляет собой плоский диск. На этот раз миссию по переубеждению плоскоземельцев взяли на себя исследователи из Цюрихского университета.

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В своем исследовании ученые использовали статистическую модель, которая предсказывает необходимое для полета между двумя городами время. Результаты, в очередной раз, подтверждают, что форма нашей планеты вовсе не похожа на диск.

Последние полвека мы могли просматривать фотографии Земли, сделанные из космоса, которые вполне могут быть достаточным доказательством того, что наша планета на самом деле круглая. Однако осознание того, что фотографии можно легко подделать и рост теорий заговора, по-видимому, сыграли с человечеством злую шутку — вера в плоскую Землю получила свое второе дыхание.

Члены общества плоской Земли полагают, что наша планета представляет собой диск с Северным полюсом в центре и Антарктидой по краю. Их карта планеты представляет собой рисунок, где линии долготы изображены в виде спиц, идущих наружу от центра, а линии широты — в виде концентрических окружностей. Это отличается от сферической модели Земли, где линии долготы соединяют северный и южный полюса вертикально, а линии широты проходят горизонтально вокруг земного шара.

В новом исследовании ученые использовали модель, которая показывает, что если вы летите на север из Перта (Австралия) в течение 7 часов, вы приземлитесь в Гонконге, если полетите на запад — при той же продолжительности полета окажетесь на Маврикий. Однако, если бы Земля в действительности была плоской, этот 7-часовой полет в западном направлении на самом деле дал бы нам лишь половину пути до Макрикия.

По словам автора исследования, доктора Майкла Вольфа, они с коллегами хотели найти способ, который мог бы относительно просто доказать, является ли Земля диском или нет. Исследователи не хотели "отдавать предпочтение модели априори".

Отметим, что на работу исследователей вдохновил опыт древних греков, которые еще 2000 лет назад с помощью простого эксперимента с палочками и тенями смогли доказать, что Земля вовсе не плоская. Более того, им даже удалось рассчитать окружность Земли с точностью до 10% от известного сегодня истинного значения.

По словам Вольфа, им хотелось найти столь же простой способ, а потому они обратились к статистике — идеальному методу для "решения спорных вопросов". Ученые отмечают, что ее преимущество в том, что она является чисто математической наукой и "не зависит от основных физических допущений или идеологических парадигм".

Поэтому ученые создали модель, которая при заданном расстоянии между двумя городами по линии долготы дает правильное время полета. Затем они ввели расстояние между двумя городами вдоль линии восток-запад, такими как Перт и Порт-Луи, Маврикий.

Из-за того, как модели Плоской Земли и Сферической Земли интерпретируют форму планеты, обе они дают разные значения расстояния между этими городами. Результаты исследования свидетельствуют о том, что статистическая модель давала правильные результаты времени полета между двумя городами по линии восток-запад лишь тогда, когда было введено сферическое расстояние Земли.

Вольф также отмечает, что универсальность данного метода заключается в том, что его можно использовать не только для того, чтобы доказать, что наша планета не является в форме диска. Он также подойдет и для определения величины кривизны.

Ранее Фокус писал о том, что сторонник плоской Земли случайным экспериментом доказал, что планета круглая.