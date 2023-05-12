Наукове фаталіті. Знайдено ще один простий спосіб довести пласкоземельцям, що Земля кругла

У новому дослідженні вчені випробували новий спосіб переконати Товариство пласкої Землі.

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У той час як людство працює над тим, щоб колонізувати Марс і "засікти" сигнали позаземних цивілізацій у величезному космосі, члени сумнозвісного Товариства пласкої Землі все ще переконані в тому, що наша планета є диском, пише Daily Mail.

Ба більше, пласкоземельці впевнені, що скептики-космонавти були "підкуплені" або "помились". Іноді вченим доводиться шукати все нові, і нові прості способи спростувати теорію про те, що Земля є пласким диском. Цього разу місію з переконання пласкоземельців взяли на себе дослідники з Цюрихського університету.

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У своєму дослідженні вчені використали статистичну модель, яка передбачає необхідний для польоту між двома містами час. Результати вкотре підтверджують, що форма нашої планети зовсім не схожа на диск.

Останні півстоліття ми могли переглядати фотографії Землі, зроблені з космосу, які можуть бути достатнім доказом того, що наша планета насправді кругла. Однак усвідомлення того, що фотографії можна легко підробити й зростання теорій змови, мабуть, зіграли з людством злий жарт — віра в пласку Землю отримала друге дихання.

Члени Товариства пласкої Землі вважають, що наша планета є диском з Північним полюсом у центрі та Антарктидою по краю. Їхня карта планети є малюнком, де лінії довготи зображені у вигляді спиць, що йдуть назовні від центру, а лінії широти — у вигляді концентричних кіл. Це відрізняється від сферичної моделі Землі, де лінії довготи з'єднують північний та південний полюси вертикально, а лінії широти проходять горизонтально навколо земної кулі.

У новому дослідженні вчені використали модель, яка показує, що якщо ви летите на північ з Перту (Австралія) протягом 7 годин, ви приземлитесь в Гонконгу, якщо полетите на захід — за тієї ж тривалості польоту опинитеся на Маврикії. Однак, якби Земля була насправді пласкою, цей 7-годинний політ у західному напрямку насправді дав би нам лише половину шляху до Маврикія.

За словами автора дослідження, доктора Майкла Вольфа, вони з колегами хотіли знайти спосіб, який міг би просто довести, чи є Земля диском, чи ні. Дослідники не хотіли "віддавати перевагу моделі апріорі".

Зазначимо, що на роботу дослідників надихнув досвід давніх греків, які ще 2000 років тому за допомогою простого експерименту з паличками та тінями змогли довести, що Земля зовсім не пласка. Ба більше, їм навіть удалося розрахувати коло Землі з точністю до 10% від відомого сьогодні справжнього значення.

За словами Вольфа, їм хотілося знайти такий самий простий спосіб, а тому вони звернулися до статистики — ідеального методу для "розв'язання спірних питань". Вчені зазначають, що її перевага в тому, що вона є суто математичною наукою і "не залежить від основних фізичних припущень чи ідеологічних парадигм".

Тому вчені створили модель, яка за заданої відстані між двома містами по лінії довготи дає правильний час польоту. Потім вони запровадили відстань між двома містами вздовж лінії схід-захід, такими як Перт і Порт-Луї, Маврикій.

Через те, як моделі Пласкої Землі та Сферичної Землі інтерпретують форму планети, обидві вони дають різні значення відстані між цими містами. Результати дослідження свідчать, що статистична модель давала правильні результати часу польоту між двома містами лінії схід-захід лише тоді, коли було введено сферичну відстань Землі.

Вольф також зазначає, що універсальність даного методу полягає в тому, що його можна використовувати не тільки для того, щоб довести, що наша планета не є формою диска. Він також підійде і визначення величини кривина.

Раніше Фокус писав, що прихильник плоскої Землі випадковим експериментом довів, що планета кругла.