Открытие года: ученые используют ИИ, чтобы выявлять новые геоглифы Наска (фото)

Японские ученые и археологи совершили выдающееся открытие в северном регионе перуанской пампы Наска, известном своими знаменитыми "Линиями Наска". Благодаря использованию моделей глубокого обучения искусственному интеллекту (ИИ) исследователи обнаружили четыре ранее незамеченных геоглифа, отчеканенных на местности.

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Японские ученые из Университета Ямагата провели исследование, в котором использовали возможности методов глубокого обучения ИИ, что позволило добиться значительного прогресса в обнаружении этих скрытых геоглифов в памятке Наска. Это исследование еще больше способствует большей интеграции технологий и археологии, пишет Ancient Origins.

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Геоглиф-гуманоид отличается своими впечатляющими размерами — он достигает 5 метров в длину. Фигура изображена с булавой в правой руке, демонстрируя сложное мастерство. Еще один захватывающий геоглиф — рыба с широко разинутой пастью, достигающая 19 метров в длину. Аналогично, геоглиф птицы достигает впечатляющих 17 метров. И, наконец, пара ног имеет чрезвычайную длину — 78 метров.

Исследователи разработали метод глубинного обучения, специально разработанный для решения задач, которые стоят перед ними в сфере обнаружения объектов по изображениям археологов. Используя этот метод, команда позволила ИИ изучать представление изображений, улучшая обобщение и производительность.

Этот инновационный подход ускоряет исследовательский процесс и вводит новую парадигму, которая сочетает полевые исследования с искусственным интеллектом, что приводит к более эффективным и результативным исследованиям.

AI Deep Learning обнаружил четыре новых геоглифа Наска. (а) Гуманоид, рельефного типа. (B) Пара ног, линейного типа. (C) Рыба, рельефный рисунок. (D) Птица, линейный рисунок Фото: Science Direct

Университет Ямагата проводит масштабные исследования распределения геоглифов в пампе Наска с 2004 года. Охватывая территорию более 390 квадратных км, эти исследования используют передовые технологии, такие как спутниковые снимки, аэрофотосъемка, воздушное сканирование LiDAR и фотографирование с дронов для всестороннего изучения региона.

В 2016 году исследовательская группа использовала аэрофотосъемку высокого разрешения с разрешением на местности 0,1 метра на пиксель для проведения детального обследования территории. Этот метод позволил успешно идентифицировать многочисленные геоглифы с течением времени, хотя традиционный процесс идентификации оказался трудоемким.

Чтобы решить эту проблему, исследователи обратились к методам глубокого обучения искусственного интеллекта, что позволило им анализировать фотографии со значительно большей скоростью.

Геоглифы можно классифицировать на три основных типа: фигуративные, геометрические и линейные. (А) "Фигуративные геоглифы линейного типа" сделаны путем удаления черных камней в линейном порядке, обнажая белый песок под ними. (BE) "Фигуративные геоглифы рельефного типа" часто расположены на склонах и являются сочетанием поверхностей из черного камня и белого песка Фото: Yamagata University Institute of Nasca

Геоглифы в пампе Наска были впервые обнаружены в 1920-х годах, а исследования, продолжающиеся с 1940-х годов, выявили разнообразный спектр рисунков, включая зооморфные изображения, геометрические фигуры и линейные узоры.

Археологи разделяют геоглифы на три основных типа: фигуративные, геометрические и линейные. Считается, что линейные геоглифы были созданы народом Наска, древней культурой, которая процветала в течение раннего средневековья.

Эта цивилизация делится на отдельные фазы, включая Прото Наска (Фаза 1, 100 лет до н. э. — 1 год н. э.), Раннюю Наска (Фазы 2-4, 1 год н. э. — 450 год н. э.), Среднюю Наска (Фаза 5, 450-550 гг. н. э.) и Позднюю Наска (Фазы 6-7, 550-750 гг. н. э.).

Текущее исследование достигло прорыва благодаря разработке инновационного подхода к маркировке учебных данных, что облегчило выявление сходных закономерностей между известными и вновь открытыми геоглифами. Ожидается, что такие прорывы продолжат формировать отрасли археологии и науки о данных в ближайшие годы.

Масато Сакаи, профессор культурной антропологии и андской археологии в Университете Ямагата, подчеркнул значительный вклад ИИ в их исследования. Он отметил, что ИИ может выполнить за один год то, на что обычно тратится более 20 лет только с помощью человеческих усилий. Такой ускоренный темп открытий, несомненно, будет способствовать дальнейшим исследованиям в изучении геоглифов.

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