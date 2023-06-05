Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Рассказывали не только о будущем: как кости оракулов Древнего Китая стали началом письменности

Китай, археология, кости оракулов, обряды, предсказание будущего, иероглифы, трещины, кости, история, исследование, письмо, письмена, толкование, надписи, развитие письменности
Фото: National Museum Scotland | "Цзягувень", или кости оракулов, демонстрируют древнейшие полностью развитые иероглифы и являются источником китайской письменности

"Цзягувень", или кости оракулов, демонстрируют самые древние полностью развитые иероглифы и являются источником китайской письменности. Они датируются периодом правления династии Шан и использовались для общения с предками. Оракулы толковали появляющиеся на костях трещины и записывали то, о чем они рассказывали.

Related video

Древние китайские надписи на костях оракулов, известные как Цзягувень, занимают важное место в истории как древнейшие полностью развитые иероглифы и основа современной китайской письменности. Их открытие датируется 1899 годом, когда их раскопали на развалинах Инь в провинции Хэнань, Китай. Свое название эти надписи получили от загадочных "царапин", найденных на костях животных и панцирях черепах, пишет Arkeonews.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Этот древнекитайский язык, происходящий от династии Шан (1600-1046 гг. до н. э.), получил признание и был включен в реестр ЮНЕСКО "Память мира" в 2017 году. Во времена династии Шан, хотя бронзовые сосуды широко использовались в обрядах предков, настоящее общение с предками происходило с помощью костей оракулов. Эти кости, обычно изготавливаемые из лопаток крупного рогатого скота и черепаховых панцирей, проходили процесс сушки, и в них через определенные промежутки времени просверливались отверстия.

Чтобы задать вопрос предку, к этим отверстиям прикладывали раскаленную кочергу, от чего поверхность растрескивалась. Обученные специалисты, часто из правящей семьи или даже короля, толковали появление этих трещин, чтобы получить ответ предка. Вопрос вместе с его положительной и отрицательной формами, а также полученное толкование были выгравированы на поверхности кости оракула.

Огромная коллекция этих костей, функционирующая как всеобъемлющая "библиотека", была обнаружена вблизи столицы династии Шан, города Аньян, что в китайской провинции Хэнань. На сегодня опубликовано более сорока пяти тысяч этих костей оракулов, которые дают представление о таких разнообразных темах, как рождение, смерть, дожди, щедрые урожаи, результаты охот и сражений, а также толкование сновидений.

Китай, археология, кости оракулов, обряды, предсказание будущего, иероглифы, трещины, кости, история, исследование, письмо, письмена, толкование, надписи, развитие письменности Fullscreen
Здесь написано: "Возможно, не будет (плохих новостей) с запада (Кто-то) не умрет"
Фото: The Avery Brundage Collection

Письмена на костях оракулов, характеризующиеся сложной системой письма, остаются сложным вызовом для палеографов в расшифровке. Сейчас им удалось расшифровать примерно 1 400 из 2 500 известных логографов костяного письма, сравнив их с более поздними китайскими иероглифами.

Позднешаньские костяные письмена, вместе с несколькими современными иероглифами, отлитыми из бронзы с различными стилями, составляют древнейший значительный корпус китайской письменности. Эти записи играют решающую роль в изучении китайской этимологии, поскольку они непосредственно предшествуют развитию современной китайской письменности. Таким образом, они считаются древнейшими и прародительскими формами китайской письменности.

Примечательно, что надписи на костях оракулов — это единственная древняя система письма, которая пережила тысячи лет, эволюционируя в китайские иероглифы, что мы пользуемся сегодня. В отличие от других известных древних систем письма, таких как египетские иероглифы, вавилонская клинопись или глифы майя из Мезоамерики, надписи на костях оракулов выдержали исторические изменения и социальное развитие.

Китай, археология, кости оракулов, обряды, предсказание будущего, иероглифы, трещины, кости, история, исследование, письмо, письмена, толкование, надписи, развитие письменности Fullscreen
Письмена на костях оракулов, характеризующиеся сложной системой письма, остаются сложным вызовом для палеографов в расшифровке
Фото: CFP

Несмотря на богатство информации, которую предоставляют эти надписи, недостаток археологических доказательств препятствует решению различных связанных с ними вопросов. Среди них — хронология развития письменности и ее контекстуальное использование, постепенное или быстрое развитие письменности в Древнем Китае, а также то, была ли она связана исключительно с религиозными практиками, или, подобно Древнему Ближнему Востоку, была привязана к судебному администрированию.

Ранее Фокус писал о самом старом "живом" языке: древние люди использовали его десятки тысяч лет назад.

А также мы рассказывали о чрезвычайном достижении, сделанном учеными вместе с ИИ. Они смогли взломать древний код и расшифровать месопотамские клинописные тексты.