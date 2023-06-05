Рассказывали не только о будущем: как кости оракулов Древнего Китая стали началом письменности

"Цзягувень", или кости оракулов, демонстрируют самые древние полностью развитые иероглифы и являются источником китайской письменности. Они датируются периодом правления династии Шан и использовались для общения с предками. Оракулы толковали появляющиеся на костях трещины и записывали то, о чем они рассказывали.

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Древние китайские надписи на костях оракулов, известные как Цзягувень, занимают важное место в истории как древнейшие полностью развитые иероглифы и основа современной китайской письменности. Их открытие датируется 1899 годом, когда их раскопали на развалинах Инь в провинции Хэнань, Китай. Свое название эти надписи получили от загадочных "царапин", найденных на костях животных и панцирях черепах, пишет Arkeonews.

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Этот древнекитайский язык, происходящий от династии Шан (1600-1046 гг. до н. э.), получил признание и был включен в реестр ЮНЕСКО "Память мира" в 2017 году. Во времена династии Шан, хотя бронзовые сосуды широко использовались в обрядах предков, настоящее общение с предками происходило с помощью костей оракулов. Эти кости, обычно изготавливаемые из лопаток крупного рогатого скота и черепаховых панцирей, проходили процесс сушки, и в них через определенные промежутки времени просверливались отверстия.

Чтобы задать вопрос предку, к этим отверстиям прикладывали раскаленную кочергу, от чего поверхность растрескивалась. Обученные специалисты, часто из правящей семьи или даже короля, толковали появление этих трещин, чтобы получить ответ предка. Вопрос вместе с его положительной и отрицательной формами, а также полученное толкование были выгравированы на поверхности кости оракула.

Огромная коллекция этих костей, функционирующая как всеобъемлющая "библиотека", была обнаружена вблизи столицы династии Шан, города Аньян, что в китайской провинции Хэнань. На сегодня опубликовано более сорока пяти тысяч этих костей оракулов, которые дают представление о таких разнообразных темах, как рождение, смерть, дожди, щедрые урожаи, результаты охот и сражений, а также толкование сновидений.

Здесь написано: "Возможно, не будет (плохих новостей) с запада (Кто-то) не умрет" Фото: The Avery Brundage Collection

Письмена на костях оракулов, характеризующиеся сложной системой письма, остаются сложным вызовом для палеографов в расшифровке. Сейчас им удалось расшифровать примерно 1 400 из 2 500 известных логографов костяного письма, сравнив их с более поздними китайскими иероглифами.

Позднешаньские костяные письмена, вместе с несколькими современными иероглифами, отлитыми из бронзы с различными стилями, составляют древнейший значительный корпус китайской письменности. Эти записи играют решающую роль в изучении китайской этимологии, поскольку они непосредственно предшествуют развитию современной китайской письменности. Таким образом, они считаются древнейшими и прародительскими формами китайской письменности.

Примечательно, что надписи на костях оракулов — это единственная древняя система письма, которая пережила тысячи лет, эволюционируя в китайские иероглифы, что мы пользуемся сегодня. В отличие от других известных древних систем письма, таких как египетские иероглифы, вавилонская клинопись или глифы майя из Мезоамерики, надписи на костях оракулов выдержали исторические изменения и социальное развитие.

Письмена на костях оракулов, характеризующиеся сложной системой письма, остаются сложным вызовом для палеографов в расшифровке Фото: CFP

Несмотря на богатство информации, которую предоставляют эти надписи, недостаток археологических доказательств препятствует решению различных связанных с ними вопросов. Среди них — хронология развития письменности и ее контекстуальное использование, постепенное или быстрое развитие письменности в Древнем Китае, а также то, была ли она связана исключительно с религиозными практиками, или, подобно Древнему Ближнему Востоку, была привязана к судебному администрированию.

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