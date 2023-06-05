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Технології та наука

Розповідали не лише про майбутнє: як кості оракулів Стародавнього Китаю стали початком писемності

Китай, археологія, кості оракулів, обряди, передбачення майбутнього, ієрогліфи, тріщини, кістки, історія, дослідження, письмо, письмена, тлумачення, написи, розвиток писемності
Фото: National Museum Scotland | "Цзягувень", або кості оракулів, демонструють найдавніші повністю розвинені ієрогліфи і є джерелом китайської писемності

"Цзягувень", або кості оракулів, демонструють найдавніші повністю розвинені ієрогліфи і є джерелом китайської писемності. Вони датуються періодом правління династії Шан і використовувалися для спілкування з предками. Оракули тлумачили тріщини, які з’являлися на кістках, та записували те, про що вони розповідали.

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Давні китайські написи на костях оракулів, відомі як "Цзягувень", посідають важливе місце в історії як найдавніші повністю розвинені ієрогліфи та основа сучасної китайської писемності. Їхнє відкриття датується 1899 роком, коли їх розкопали на руїнах Інь у провінції Хенань, Китай. Свою назву ці написи отримали від загадкових "подряпин", знайдених на кістках тварин і панцирах черепах, пише Arkeonews.

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Ця давньокитайська мова, що походить від династії Шан (1600-1046 рр. до н. е.), здобула визнання і включена до реєстру ЮНЕСКО "Пам'ять світу" у 2017 році. За часів династії Шан, хоча бронзові посудини широко використовували в обрядах предків, справжнє спілкування з ними відбувалося за допомогою костей оракулів. Ці кості, що зазвичай виготовляли з лопаток великої рогатої худоби та черепахових панцирів, проходили процес сушіння, і в них через певні проміжки часу просвердлювалися отвори.

Щоб поставити запитання предку, до цих отворів прикладали розпечену кочергу, від чого поверхня розтріскувалася. Навчені фахівці, часто з правлячої сім'ї або навіть короля, тлумачили появу цих тріщин, щоб отримати відповідь предка. Питання разом з його позитивною та негативною формами, а також отримане тлумачення були викарбувані на поверхні кості оракула.

Величезну колекцію цих кісток, що функціонує як всеосяжна "бібліотека", виявили поблизу столиці династії Шан, міста Аньян, що в китайській провінції Хенань. На сьогодні опубліковано понад сорок п'ять тисяч цих костей оракулів, які дають уявлення про такі різноманітні теми, як народження, смерть, дощі, щедрі врожаї, результати полювань і битв, а також тлумачення сновидінь.

Китай, археологія, кості оракулів, обряди, передбачення майбутнього, ієрогліфи, тріщини, кістки, історія, дослідження, письмо, письмена, тлумачення, написи, розвиток писемності Fullscreen
Тут написано: "Можливо, не буде (поганих новин) із заходу (Хтось) не помре"
Фото: The Avery Brundage Collection

Письмена на костях оракулів, що характеризуються складною системою письма, залишаються складним викликом для палеографів у розшифровці. Наразі їм вдалося розшифрувати приблизно 1 400 з 2 500 відомих логографів кістяного письма, порівнявши їх з пізнішими китайськими ієрогліфами.

Пізньошанські кістяні письмена, разом з кількома сучасними ієрогліфами, відлитими з бронзи з різними стилями, становлять найдавніший значний корпус китайської писемності. Ці записи відіграють вирішальну роль у вивченні китайської етимології, оскільки вони безпосередньо передують розвитку сучасної китайської писемності. А тому вони вважаються найдавнішими і прабатьківськими формами китайської писемності.

Примітно, що написи на костях оракулів — це єдина давня система письма, яка пережила тисячі років, еволюціонуючи в китайські ієрогліфи, якими ми користуємось сьогодні. На відміну від інших відомих стародавніх систем письма, таких як єгипетські ієрогліфи, вавилонський клинопис або гліфи майя з Мезоамерики, написи на костях оракулів витримали історичні зміни та соціальний розвиток.

Китай, археологія, кості оракулів, обряди, передбачення майбутнього, ієрогліфи, тріщини, кістки, історія, дослідження, письмо, письмена, тлумачення, написи, розвиток писемності Fullscreen
Письмена на костях оракулів, що характеризуються складною системою письма, залишаються складним викликом для палеографів у розшифровці
Фото: CFP

Попри багатство інформації, яку надають ці написи, брак археологічних доказів перешкоджає вирішенню різних пов'язаних з ними питань. Серед них — хронологія розвитку писемності та її контекстуальне використання, поступовий чи швидкий розвиток писемності в Стародавньому Китаї, а також те, чи вона пов'язана лише з релігійними практиками, чи, подібно до Стародавнього Близького Сходу, прив'язана до судового адміністрування.

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