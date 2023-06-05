Розповідали не лише про майбутнє: як кості оракулів Стародавнього Китаю стали початком писемності

"Цзягувень", або кості оракулів, демонструють найдавніші повністю розвинені ієрогліфи і є джерелом китайської писемності. Вони датуються періодом правління династії Шан і використовувалися для спілкування з предками. Оракули тлумачили тріщини, які з’являлися на кістках, та записували те, про що вони розповідали.

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Давні китайські написи на костях оракулів, відомі як "Цзягувень", посідають важливе місце в історії як найдавніші повністю розвинені ієрогліфи та основа сучасної китайської писемності. Їхнє відкриття датується 1899 роком, коли їх розкопали на руїнах Інь у провінції Хенань, Китай. Свою назву ці написи отримали від загадкових "подряпин", знайдених на кістках тварин і панцирах черепах, пише Arkeonews.

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Ця давньокитайська мова, що походить від династії Шан (1600-1046 рр. до н. е.), здобула визнання і включена до реєстру ЮНЕСКО "Пам'ять світу" у 2017 році. За часів династії Шан, хоча бронзові посудини широко використовували в обрядах предків, справжнє спілкування з ними відбувалося за допомогою костей оракулів. Ці кості, що зазвичай виготовляли з лопаток великої рогатої худоби та черепахових панцирів, проходили процес сушіння, і в них через певні проміжки часу просвердлювалися отвори.

Щоб поставити запитання предку, до цих отворів прикладали розпечену кочергу, від чого поверхня розтріскувалася. Навчені фахівці, часто з правлячої сім'ї або навіть короля, тлумачили появу цих тріщин, щоб отримати відповідь предка. Питання разом з його позитивною та негативною формами, а також отримане тлумачення були викарбувані на поверхні кості оракула.

Величезну колекцію цих кісток, що функціонує як всеосяжна "бібліотека", виявили поблизу столиці династії Шан, міста Аньян, що в китайській провінції Хенань. На сьогодні опубліковано понад сорок п'ять тисяч цих костей оракулів, які дають уявлення про такі різноманітні теми, як народження, смерть, дощі, щедрі врожаї, результати полювань і битв, а також тлумачення сновидінь.

Тут написано: "Можливо, не буде (поганих новин) із заходу (Хтось) не помре" Фото: The Avery Brundage Collection

Письмена на костях оракулів, що характеризуються складною системою письма, залишаються складним викликом для палеографів у розшифровці. Наразі їм вдалося розшифрувати приблизно 1 400 з 2 500 відомих логографів кістяного письма, порівнявши їх з пізнішими китайськими ієрогліфами.

Пізньошанські кістяні письмена, разом з кількома сучасними ієрогліфами, відлитими з бронзи з різними стилями, становлять найдавніший значний корпус китайської писемності. Ці записи відіграють вирішальну роль у вивченні китайської етимології, оскільки вони безпосередньо передують розвитку сучасної китайської писемності. А тому вони вважаються найдавнішими і прабатьківськими формами китайської писемності.

Примітно, що написи на костях оракулів — це єдина давня система письма, яка пережила тисячі років, еволюціонуючи в китайські ієрогліфи, якими ми користуємось сьогодні. На відміну від інших відомих стародавніх систем письма, таких як єгипетські ієрогліфи, вавилонський клинопис або гліфи майя з Мезоамерики, написи на костях оракулів витримали історичні зміни та соціальний розвиток.

Письмена на костях оракулів, що характеризуються складною системою письма, залишаються складним викликом для палеографів у розшифровці Фото: CFP

Попри багатство інформації, яку надають ці написи, брак археологічних доказів перешкоджає вирішенню різних пов'язаних з ними питань. Серед них — хронологія розвитку писемності та її контекстуальне використання, поступовий чи швидкий розвиток писемності в Стародавньому Китаї, а також те, чи вона пов'язана лише з релігійними практиками, чи, подібно до Стародавнього Близького Сходу, прив'язана до судового адміністрування.

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