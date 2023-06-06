Явки и пароли сданы. Где, когда и при каких условиях человек может встретиться с акулой нос к носу

В новом исследовании ученые создали интерактивную карту, которая показывает все не слишком уж приятные встречи людей с акулами.

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Это начиналось как забавный исследовательский проект, однако быстро переросло в увлечение и стало чрезвычайно масштабным. В результате исследователи смогли составить интерактивную карту, которая рассказывает где, когда и при каких обстоятельствах человек может встретиться нос к носу с акулой, и даже чем закончится эта встреча, пишет IFLScience.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в действительности наши шансы подвергнуться нападению акулы практически равны нулю. Данные свидетельствуют о том, что ежегодно в мире происходит около сотни неспровоцированных нападений акул на людей, однако статистика также показывает, что ежегодно люди убивают около 100 миллионов акул. Теперь исследователи полагают, что, когда дело доходит до людей и акул, у нас, похоже, складывается неверное определение "хищник-жертва".

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Компания Florida Panhandle выпустила интерактивную карту, включающую статистику нападений, содержит руководство по выживанию и список отчетов, которые можно отфильтровать по видам атак:

фатальные;

несмертельные;

спровоцированные;

неспровоцированные.

Авторы исследования отмечают, что цель данной карты вовсе не в том, чтобы внушить страх, а напротив — продемонстрировать, что акулы не такие уж "злодеи подводного мира", как мы могли бы представлять. По словам основателя Florida Panhandle Дэвиа Анготта, в ходе исследования они узнали, что, как правило, акулы убивают менее 10 человек в год, при этом люди истребляют порядка 100 миллионов этих хищников ежегодно.

Исследователи отмечают, что карта позиционируется как познавательный интерактив, который поможет людям понять, что нападения акул на самом деле чрезвычайно редки, и, как правило, людям удается в них выжить. Теперь исследователи полагают, "нам не стоит бояться акул, нам стоит их защищать".

Отметим, что одним из первых зафиксированных нападений считаются 3000-летние останки в Японии. Ученые полагают, то скелет принадлежал взрослому мужчину, который был местным рыбаком-охотником-собирателем, и подвергся нападению белой или тигровой акулы.

Более ранние исследования уже показали, что нападения акул на людей не связаны с охотой — в большинстве своем они происходят из-за ложной идентификации. В одном из исследований ученые использовали "взгляд акулы" и пришли к выводу, что плещущегося в воде человека едва ли можно отличить от тюленя, например.

Исследователи обнаружили, что иногда нападения акул учащаются из-за других факторов, например, когда луна ярче. Утром или в субботу. Однако статистика свидетельствует о том, что риск умереть от всех видов повседневных причин гораздо выше — даже шансы погибнуть в авиакатастрофе выше, чем умереть от нападения акулы.

Ранее Фокус писал о том, что гигантская белая акула набросилась на лодку дайверов ради наживки.