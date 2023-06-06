Явки та паролі здані. Де, коли й за яких умов людина може зустрітися з акулою носом до носа

У новому дослідженні вчені створили інтерактивну карту, яка показує всі не надто приємні зустрічі людей з акулами.

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Це починалося як кумедний дослідницький проєкт, проте швидко переросло у захоплення та стало надзвичайно масштабним. В результаті дослідники змогли скласти інтерактивну карту, яка розповідає де, коли й за яких обставин людина може зустрітися носом до носа з акулою, і навіть чим закінчиться ця зустріч, пише IFLScience.

Результати дослідження свідчать про те, що насправді наші шанси зазнати нападу акули практично дорівнюють нулю. Дані свідчать про те, що щорічно у світі відбувається близько сотні неспровокованих нападів акул на людей, проте статистика також показує, що щороку люди вбивають близько 100 мільйонів акул. Тепер дослідники вважають, що коли справа доходить до людей і акул, у нас, схоже, складається невірне визначення моделі "хижак-жертва".

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Компанія Florida Panhandle випустила інтерактивну карту, що включає статистику нападів, містить посібник з виживання та список звітів, які можна відфільтрувати за видами атак:

фатальні;

несмертельні;

спровоковані;

неспровоковані.

Автори дослідження відзначають, що мета цієї карти зовсім не в тому, щоб навіяти страх, а навпаки — продемонструвати, що акули не такі вже "лиходії підводного світу", як ми могли б уявляти. За словами засновника Florida Panhandle Девіда Анготта, під час дослідження вони дізналися, що, як правило, акули вбивають менше ніж 10 людей на рік, однак люди винищують близько 100 мільйонів цих хижаків щорічно.

Дослідники зазначають, що карта позиціюється як пізнавальний інтерактив, який допоможе людям зрозуміти, що напади акул насправді надзвичайно рідкісні, і, як правило, людям вдається вижити. Тепер дослідники вважають, що "нам не варто боятися акул, нам варто їх захищати".

Зазначимо, що одним із перших зафіксованих нападів вважаються 3000-річні останки в Японії. Вчені вважають, що скелет належав дорослому чоловікові, який був місцевим рибалкою-мисливцем-збирачем, і зазнав нападу білої або тигрової акули.

Більш ранні дослідження вже показали, що напади акул на людей не пов'язані з полюванням — здебільшого вони відбуваються через хибну ідентифікацію. В одному з досліджень вчені використали "погляд акули" і дійшли висновку, що людину, що плескається у воді, навряд чи можна відрізнити від тюленя, наприклад.

Дослідники виявили, що іноді напади акул частішають через інші фактори, наприклад, коли місяць яскравіший. Вранці чи в суботу. Проте статистика свідчить про те, що ризик померти від усіх видів повсякденних причин набагато вищий — навіть шанси загинути в авіакатастрофі вищі, ніж померти від нападу акули.

Раніше Фокус писав про те, що гігантська біла акула накинулася на човен дайверів заради наживки.