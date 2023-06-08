Как лечить укусы медуз: ученые просят наконец-то прекратить мочиться на ожоги

Исследователи собрали самые действенные методы лечения кусов медуз, а также развеяли распространенные мифы.

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Ученые решили поставить точку в спорах о том, чем же лучше лечить укусы медуз. Также эксперты решили развеять самый распространенный миф о том, что от укуса медузы помогает человеческая моча, пишет IFL Science.

Команда ученых опубликовала результаты своего исследования в журнале Cochrane review.

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Почему укусы медуз так болят

Как известно, у медуз имеются щупальца, которые в свою очередь, покрыты микроскопическими стрекательными клетками. При соприкосновении с кожей эти клетки выделяют яд, который и вызывает жжение, покраснение, отек, а иногда и более серьезные реакции, например, проблемы с сердцем.

Укусы большинства медуз не опасны для жизни человека, но могут доставить проблем. Ученые выделили два вида медуз, чьи укусы могут быть достаточно сильными: "голубая бутылочка" или "португальский кораблик" (Physalia), а также кубомедузы (Cubozoa).

Ученые проверили такие виды лечения как уксус, горячая вода, пакеты со льдом, изопропиловый спирт, денатурат, аммиак и бикарбонат натрия.

Какое лечение сработало

По словам экспертов, независимо от вида медузы, сперва следует удалить видимые щупальца пинцетом или рукой в перчатке.

Далее от укуса "португальского кораблика" лучше использовать горячу воду. Исследователи рекомендуют замочить пораженный участок тела в воде с температурой около 45 ℃ для облегчения боли. Также считается, что горячая вода денатурирует белок яда. Прямиком на пляже можно применить согревающий компресс, а позже принять горячий душ.

От укусов кубомедуз и других видов также может помочь инактивация нематоцит (стрекательных клеток, — ред.), которые содержат яд и застревают в коже. Для того, чтобы обезвредить яд можно использовать уксус. Существуют лабораторные испытания, которые показали, что уксус действительно может инактивировать нематоциты.

Когда нужно обратиться за помощью

Большинство симптомов от укуса медуз можно убрать или прямо на пляже, или по возвращению домой. Но есть случаи, когда стоит незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Сюда входят такие симптомы как:

Затрудненное дыхание;

Боль в груди;

Тошнота;

Рвота;

Слабость или сонливость.

Такие симптомы означают, что человеку может потребоваться медицинская помощь.

Чего не нужно делать при укусе медузы

Не трите и не царапайте место укуса песком или полотенцем, такие действия только приведут к тому, что из нематоцистов высвободится еще больше яда.

Также не рекомендуется обрабатывать место укуса аммиаком, денатуратов и пресной водой, так как некоторые из этих жидкостей могут приводить к ожогам или высвобождать большее количества яда из нематоцист.

Не стоит перебинтовывать пораженное место, так как под давлением ткани может выделяться дополнительное количество яда.

Бесполезной в лечении укуса медуза оказалась и человеческая моча.

Исследователи напоминают, что профилактика в любом случае будет лучше лечения, поэтому советуют носить защитную одежду, если приходится купаться в непосредственной близости с медузами.

Напомним, недавно из морских глубин к берегам Калифорнии приплыла редкая медуза-убийца.