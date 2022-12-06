Призрак с 10-метровыми руками. Из морских глубин к берегам Калифорнии приплыла редкая медуза-убийца

Ученым посчастливилось встретиться лицом к лицу с редкой медузой и заарканить ее всего 9 раз за всю историю.

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Хищная медуза фантом, известная как Stygiomedusa gigantea, обитает так глубоко в океане, что встреча с ней действительно является чудом для исследователей. Однако в этот раз им повезло — ученым удалось не только увидеть и запечатлеть гигантскую медузу, но и словить ее, пишет Daily Star.

Эти хищные гиганты являются одними из самых больших медуз в мире. В ширину они достигают порядка одного метра, а их руки-щупальца и вовсе вырастают до впечатляющих 10 метров. Исследователи полагают, что медузы используют свои гигантские щупальца, чтобы поймать добычу, а после отправить ее в рот.

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[ + – ] Щупальца медузы достигают 10 метров Фото: MBARI/Youtube

В этот раз глубоководная медуза-призрак появилась у берегов Калифорнии, где ее на глубине около 900 метров заметили исследователи из Научно-исследовательского института аквариума Монтерей в Калифорнии (США). Впервые этот гигантский вид был обнаружен и описан еще в 1899 году, с тех пор ученые встречали ее не более 100 раз, а поймать смогли и того меньше — это лишь 9 раз за всю историю.

Известно, что гигантская медуза с помощью своей светящейся головы излучает импульсы, которые позволяют ей передвигаться в толще воды.

[ + – ] Щупальца медузы достигают 10 метров Фото: MBARI/Youtube

Отметим, что ранее ученым доводилось использовать для глубоководных открытий лишь траловые сети — однако такой способ мог бы подойти для изучения крепких существ, но весьма опасен и может повредить хрупкое тело медуз. К счастью, с того времени многое изменилось и сегодня в арсенале ученых есть подводные аппараты, которые позволяют наблюдать и изучать глубоководных обитателей, не вредя им.

Ученые предполагают, что эти медузы-фантомы являются не только одними из самых крупных представителей своего вида, но и одними из самых древних существ на Земле. Stygiomedusa gigantea дрейфуют в глубинах океана вот уже 500 миллионов лет, то есть в принципе существуют на планете почти вдвое дольше дольше чем, например, динозавры.

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