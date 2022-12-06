Привид із 10-метровими руками. З морських глибин до берегів Каліфорнії припливла рідкісна медуза-вбивця

Вченим пощастило зустрітися віч-на-віч з рідкісною медузою і заарканити її всього 9 разів за всю історію.

Related video

Хижа медуза-фантом, відома як Stygiomedusa gigantea, мешкає так глибоко в океані, що зустріч із нею справді є дивом для дослідників. Однак цього разу їм пощастило — вченим вдалося не лише побачити і сфотографувати гігантську медузу, а й зловити її, пише Daily Star.

Ці хижі гіганти є одними з найбільших медуз у світі. Завширшки вони досягають близько одного метра, а їхні руки-щупальця і зовсім виростають до 10 метрів. Дослідники вважають, що медузи використовують свої гігантські щупальця, щоб упіймати здобич, а потім відправити її в рот.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

[ + – ] Щупальці медузи досягають 10 метрів Фото: MBARI/Youtube

На цей раз глибоководна медуза-примара з'явилася біля берегів Каліфорнії, де її на глибині близько 900 метрів помітили дослідники з Науково-дослідного інституту акваріума Монтерей у Каліфорнії (США). Вперше цей гігантський вид був виявлений і описаний ще в 1899 році, відтоді вчені зустрічали її не більше від 100 разів, а зловити змогли ще менше — це лише 9 разів за всю історію.

Відомо, що гігантська медуза за допомогою своєї голови, що світиться, випромінює імпульси, які дозволяють їй пересуватися в товщі води.

[ + – ] Щупальці медузи досягають 10 метрів Фото: MBARI/Youtube

Зазначимо, що раніше вченим доводилося використовувати для глибоководних відкриттів лише тралові мережі — однак такий спосіб міг би підійти для вивчення міцних істот, але дуже небезпечний і може зашкодити тендітному тілу медуз. На щастя, відтоді багато що змінилося і сьогодні в арсеналі вчених є підводні апарати, які дозволяють спостерігати та вивчати глибоководних мешканців, не шкодячи їм.

Вчені припускають, що ці медузи-фантоми є не лише одними з найбільших представників свого виду, а й одними з найдавніших істот на Землі. Stygiomedusa gigantea дрейфують у глибинах океану ось уже 500 мільйонів років, тобто в принципі існують на планеті майже вдвічі довше, ніж, наприклад, динозаври.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вперше вдалося зняти, як акули ходять на плавцях і стоять на голові на морському дні — дивовижні кадри показують, як харчуються акули-няньки.