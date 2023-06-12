Закаленный в боях воин. Ученые считают, что Тутанхамон был вовсе не болезненным мальчиком-королем

Эксперты полагают, что самый известный правитель Египта незаслуженно заработал свою репутацию "болезненного мальчика-короля".

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Исторически сложилось, что самый известный правитель Египта Тутанхамон известен во всем мире, как хилый и слабый мальчик-король с косолапостью. Одним из доказательств послужило то, что он был захоронен примерно со 130 целыми или фрагментированными палками различных форм и конструкций, которые, как предполагалось, он использовал в качестве тростей для ходьбы, пишет Daily Mail.

Исследователи почти столетие предполагали, что Тутанхамон использовал эти трости, чтобы иметь возможность передвигаться. Однако теперь трое экспертов по древнему Египту полагают, что наше представление о том, каким был самый известный правитель Египта все это время было ошибочным.

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По словам биомедицинского египтолога Софии Азиз, нет никаких веских доказательств того, что Тутанхамон на самом деле был хилым и страдал от косолапости. Ученая предполагает, что "косолапость" мумии фараона на самом деле обусловлена процессом мумификации, когда нанесение смолы и тугое бинтование могли деформировать форму стопы. Азиз также полагает, что трости являются ничем иным, как "знаком королевской власти".

Исследовательница также предположила, что отсутствие средней кости на втором пальце левой ноги Тутанхамона на самом деле вполне может быть объясним потерей во время транспортировки или кражей. Ученые настаивают, что на ногах фараона также нет следов "стресса", которые должны были бы присутствовать на костях, если бы человеку годами было трудно ходить.

Отметим, что гробница Тутанхамона была обнаружена археологом в 1922 году и в ней содержалось множество подсказок о ребенке, который стал фараоном в возрасте 9 лет, а затем внезапно умер в возрасте 19 лет. Более 3 000 лет после смерти тело фараона пролежало нетронутым, пока гробница не была разграблена, как и гробницы многих других правителей Египта.

Это не первый раз, когда исследователи поднимаю тему того, что Тутанхамон на самом деле не был хилым и слабом, однако общепринятое утверждение было оспорено лишь меньшинством экспертов. По словам куратора Египетского музея в Манчестере, доктора Кэмбела Прайса, представление о болезненном мальчике на самом деле, скорее всего, является мифом.

Вероятнее всего, самый известный правитель Египта на самом деле был "воином, закаленным в боях", о чем свидетельствует оружие и доспехи, которые также были обнаружены в его гробнице. Прайс также утверждает, что стоит обратить внимание на трости фараона, так как они являются признаком статуса и были украшены изображениями го врагов, например, нубийцами.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали новую причину смерти правителя Древнего Египта.