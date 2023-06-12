Сложно доверять глазам. Очередная оптическая иллюзия показывает, как легко обмануть наш мозг

Человеческий мозг чрезвычайно сложная и хрупкая структура, однако даже его, порой, могут вывести из равновесия "впечатляющие фокусы природы".

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Нет никаких сомнений в том, что оптические иллюзии сбивают с толку даже лучших из нас — будь то исчезающие точки или истинный цвет предметов. Теперь исследователи считают, что оптические иллюзии являются одними из "самых впечатляющих фокусов природы", способных легко обмануть наш мозг, заставив его поверить во что-то ложное, пишет Daily Mail.

На этот раз доктор Дин Джексон в очередной раз заставил нас усомниться в том, что мы можем верить собственным глазам. На этот раз биолог представил на суд общественности трюк с банкой Coca-Cola. Взглянув на картинку, можно подумать, что банка ярко-красная, однако на самом деле это не так — она всего лишь серая.

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По словам Джексона, все дело в окружении серого цвета синим делает наш мозг восприимчивым к интерпретации его как красного, а знание того, что, как правило, банки Coca-Cola красные, лишь усложняет ситуацию.

Исследователь отмечает, что это странное явление возникает, когда наш мозг путается в том, что видят наши глаза. В задней части нашего глаза расположены два типа фоторецепторов, которые позволяют нам реагировать на падающий внутрь свет. "Палочки" чувствительны к движению, а "колбочки" — свету, и каждая из них реагирует на свой цвет.

Джексон отмечает, что голубой фильтр пропускает лишь голубой свет, а значит все остальное должно казаться лишь серым. Однако наш мозг вспоминает, что банки Coca-Cola обычно красные, он начинает интерпретировать информацию.

Многие зрители не поверили, что банка не красного цвета Фото: TikTok

По словам профессора психологии из Университетского колледжа Лондона Алана Джонстона, оптические иллюзии являются одними из самых впечатляющих фокусов природы. Они обманчиво просты и в то же время чрезвычайно убедительны.

По словам профессора из Университета Саутгемптона Эндрю Лотери, то, как работает оптическая иллюзия, также может варьироваться в зависимости от нашего пола. Дело в том, что здесь задействованы комбинации генов, которые создают ощущение цвета. Поскольку эти гены находятся в Х-хромосоме, женщины, как правило, имеют больше вариаций и чаще переключаются между цветовосприятием, чем мужчины.

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