Важко довіряти очам. Чергова оптична ілюзія показує, як легко обдурити наш мозок

Людський мозок надзвичайно складна й тендітна структура, проте навіть його часом можуть вивести з рівноваги "фокуси природи, що вражають".

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Немає жодних сумнівів у тому, що оптичні ілюзії збивають із пантелику навіть найкращих із нас — чи-то крапки, що зникають, чи істинний колір предметів. Тепер дослідники вважають, що оптичні ілюзії є одними з "фокусів природи, що вражають", здатних легко обдурити наш мозок, змусивши його повірити в щось хибне, пише Daily Mail.

Цього разу доктор Дін Джексон укотре змусив нас засумніватися в тому, що ми можемо вірити тому, що бачимо на власні очі. Цього разу біолог представив на суд громадськості трюк із банкою Coca-Cola. Поглянувши на картинку, можна подумати, що банка яскраво-червона, проте насправді це не так — вона лише сіра.

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За словами Джексона, вся справа в оточенні сірого кольору синім, що робить наш мозок сприйнятливим до інтерпретації його як червоного, а знання того, що, як правило, банки Coca-Cola червоні, лише ускладнює ситуацію.

Дослідник зазначає, що це дивне явище виникає, коли наш мозок плутається в тому, що бачать наші очі. Позаду нашого ока розташовані два типи фоторецепторів, які дозволяють нам реагувати на світло, що падає всередину. Палички чутливі до руху, а колбочки — світла, і кожні з них реагують на свій колір.

Джексон зазначає, що блакитний фільтр пропускає лише блакитне світло, а отже, все інше має здаватися лише сірим. Однак наш мозок згадує, що банки Coca-Cola зазвичай червоні, й він починає інтерпретувати інформацію.

Багато глядачів не повірили, що банка не червоного кольору Фото: TikTok

За словами професора психології з Університетського коледжу Лондона Алана Джонстона, оптичні ілюзії є одними з фокусів природ, що вражають найбільше. Вони оманливо прості й водночас надзвичайно переконливі.

За словами професора з Університету Саутгемптона Ендрю Лотері, те, як працює оптична ілюзія, також може змінюватися залежно від нашої статі. Річ у тому, що тут залучені комбінації генів, які створюють відчуття кольору. Оскільки ці гени перебувають у Х-хромосомі, жінки, як правило, мають більше варіацій і частіше перемикаються між сприйняттям кольору, ніж чоловіки.

Раніше Фокус писав про те, що таке "ілюзія скрині", і чому вона ставить людей у глухий кут.