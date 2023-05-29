Обдуритися за 10 секунд. Що таке "ілюзія скрині", та чому вона заганяє людей у глухий кут

Чи зможете ви виявити приховані фігури за 10 секунд або волієте бути ошуканими?

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Останнім часом у соціальних мережах усе частіше з'являються оптичні ілюзії, які буквально ставлять людей у глухий кут. Новим трендом стала "Ілюзія скрині", яка була розроблена ще 2006 року, пише Daily Mail.

Ідеться про оптичну ілюзію, яку розробив професор психології та візуального розвитку Стенфордського університету в Каліфорнії Ентоні Норсія. Сама картинка є зображенням "скринь" або потоплених панелей, які часто прикрашають стелі. Однак зображення також приховує в собі 16 кіл, захованих "на поверхні". Як тільки люди помічають їх, це викликає хаос в очах, оскільки здається, ніби наш зір перемикається між двома формами.

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За словами автора оптичної ілюзії, коли людина вперше дивиться на зображення, вона "незмінно не бачить 16 кіл, відокремлених від фону". З великою ймовірністю людина помітить низку прямокутників, які також часто називають "дверними панелями".

Професор зазначає, що ілюзія протиставляє сигнали сегментації тому, що здається дуже сильним попереднім знанням для інтерпретації зображення "як тривимірних структур із закритими межами". Створивши цю оптичну ілюзію, професор провів низку експериментів, у яких взяли участь близько сотні людей. Результати свідчили, що людям у середньому необхідно близько 45 секунд, щоб побачити кола.

За словами Норсії, він виявив, що деяким реципієнтам потрібно більше часу, щоб помітити кола, тоді як деякі могли помітити їх через дуже короткий проміжок — від 10 до 15 секунд.

Кола спочатку важко помітити, але їх можна знайти між прямокутниками Фото: Anthony Norcia

Зазначимо, що "Ілюзія скрині" спочатку розлетілася Twitter після публікації італійського інженера Массімо Оргіацці. Судячи з реакції людей у соціальних мережах, людям дійсно потрібен деякий час, щоб помітити кола, які розташовані між прямокутниками.

Вчені зазначають, що оптична ілюзія грає на тому факті, що зоровий мозок сильно пристосований до ідентифікації об'єктів у тому, що ми бачимо — у цьому випадку йдеться про дерев'яні прямокутні панелі. До того ж прямокутники частіше зустрічаються у нашому повсякденному житті, ніж кола, а тому мозок може бути пристосований до сприйняття прямокутних форм.

Дослідники з Інституту мозку Квінслендського університету зазначають, що насправді оптичні ілюзії працюють, тому що наші очі та мозок "спілкуються максимально простою мовою". Фактично це можна порівняти з дитиною, яка ще не знає багато слів. У більшості випадків це не є проблемою, проте часом наш мозок заповнює "прогалини в інформації". Здебільшого припущення вірні, але часом трапляються і збої, як, наприклад, у разі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені показали, як оптична ілюзія обманює наш мозок і змінює колір очей.