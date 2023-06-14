Искусственный деспот: контакт с ИИ на работе может привести к алкоголизму и депрессии

Если ИИ не заменит вас полностью, он может превратить вашу рабочую среду в кошмар.

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Искусственный интеллект (ИИ) стал предметом всеобщего обсуждения, вскружив голову тем, что он способен изменить нашу профессиональную жизнь, автоматизировав многие процессы. Хотя ИИ еще не проявил себя как разрушительная сила, способная уничтожить человечество, нельзя отрицать его значительного влияния на наше моральное состояние и повседневную жизнь. О подобном пагубном влиянии рассказало новое исследование, пишет The Daily Beast.

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Похоже, что искусственный интеллект может не только разгружать ваш рабочий день, но и быть тихим виновником вашего стресса.

В понедельник международная группа исследователей представила результаты исследования, которое показало, что сотрудники, часто взаимодействующие с искусственным интеллектом на своих рабочих местах, чаще страдают от одиночества, бессонницы и употребляют больше алкоголя по сравнению со своими коллегами, которые меньше взаимодействуют с ИИ. Это проливает свет на важность взаимодействия человека с человеком для поддержания баланса как на работе, так и дома.

"Стремительный прогресс систем ИИ вызывает новую промышленную революцию, перестраивая рабочие места с многочисленными преимуществами, но также и неизвестными рисками, включая потенциальное пагубное воздействие на психическое и физическое здоровье работников", — заявил Пок Ман Танг, доцент кафедры менеджмента в Университете Джорджии и ведущий исследователь.

Результаты исследования были получены в ходе четырех экспериментальных исследований, проведенных в США, Тайване, Индонезии и Малайзии. Одно из исследований с участием 126 сотрудников индонезийской компании по управлению недвижимостью показало, что группа, которую поощряли часто использовать искусственный интеллект в течение трех дней подряд, отмечала повышенное чувство одиночества и бессонницу.

Аналогичное исследование, проведенное на Тайване с участием 166 инженеров, работающих в биомедицинской компании, показало, что у тех, кто чаще взаимодействовал с ИИ, наблюдалось повышенное одиночество, нарушения сна и, что удивительно, повышенное потребление алкоголя после работы.

Однако не все так мрачно и плохо. Оказалось, что те, кто больше работал с ИИ, были более отзывчивы по отношению к своим коллегам, часто обращались к ним, чтобы узнать, чем они могут помочь. Такое поведение, по мнению исследователей, может быть признаком того, что эти люди испытывают повышенную потребность в социальных связях.

"Ограничение нашей работы системами искусственного интеллекта может привести к пагубным последствиям для личной жизни сотрудников", — пояснил Танг.

Исследователи считают, что их выводы должны повлиять на дизайн будущих систем ИИ, чтобы включить в них больше человекоподобных атрибутов, таких как человеческие голоса, для имитации социальных взаимодействий. Это может сделать работу с автоматизированными коллегами менее похожей на общение с безэмоциональной машиной.

Предприятиям рекомендуется ограничить время взаимодействия своих сотрудников с системами ИИ, уделяя больше внимания укреплению человеческих связей и сотрудничества. ИИ следует использовать в основном для выполнения монотонных задач, которые не требуют творческого подхода и глубокого мышления.

"Распространенность ИИ будет продолжать расти, поэтому нам крайне важно действовать уже сейчас, чтобы смягчить любые потенциально вредные последствия для тех, кто работает с этими системами", — подчеркнул Танг.

Ранее Фокус писал о пользе сокращенного рабочего дня. Новое исследование показало, что меньшее количество часов работы связано с более высоким уровнем удовлетворенности жизнью.

Также Фокус писал о роли искуственного интеллекта в творчестве. По мере того, как технологии искусственного интеллекта становятся все более распространенными в искусстве, возникают вопросы о роли человеческого творчества в авторском праве.