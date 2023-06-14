Штучний деспот: контакт із ШІ на роботі може призвести до алкоголізму та депресії

Якщо ШІ не замінить вас повністю, він може перетворити ваше робоче середовище на кошмар.

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Штучний інтелект (ШІ) став предметом загального обговорення, закрутивши голову тим, що він здатний змінити наше професійне життя, автоматизувавши багато процесів. Хоча ШІ ще не проявив себе як руйнівна сила, здатна знищити людство, не можна заперечувати його значного впливу на наш моральний стан і повсякденне життя. Про такий згубний вплив розповіло нове дослідження, пише The Daily Beast.

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Схоже, що штучний інтелект може не лише розвантажувати ваш робочий день, а й бути тихим винуватцем вашого стресу.

У понеділок міжнародна група дослідників представила результати дослідження, яке показало, що співробітники, які часто взаємодіють зі штучним інтелектом на своїх робочих місцях, частіше страждають від самотності, безсоння та вживають більше алкоголю в порівнянні зі своїми колегами, які менше взаємодіють з ІІ. Це проливає світло на важливість взаємодії людини з людиною для підтримки балансу як на роботі, так і вдома.

"Стрімкий прогрес систем ІІ викликає нову промислову революцію, перебудовуючи робочі місця з численними перевагами, але також і невідомими ризиками, включаючи потенційний згубний вплив на психічне та фізичне здоров'я працівників", — заявив Пок Ман Танг, доцент кафедри менеджменту в Університеті Джорджії та провідний дослідник .

Результати дослідження були отримані під час чотирьох експериментальних досліджень, проведених у США, Тайвані, Індонезії та Малайзії. Одне з досліджень за участю 126 співробітників індонезійської компанії з управління нерухомістю показало, що група, яку заохочували часто використовувати штучний інтелект протягом трьох днів поспіль, відмічала підвищене відчуття самотності та безсоння.

Аналогічне дослідження, проведене на Тайвані за участю 166 інженерів, які працюють у біомедичній компанії, показало, що в тих, хто частіше взаємодіяв із ШІ, спостерігалася підвищена самотність, порушення сну і, що дивно, підвищене споживання алкоголю після роботи.

Однак не все так похмуро і погано. Виявилося, що ті, хто більше працював зі ШІ, були більш чуйними щодо своїх колег, часто зверталися до них, щоб дізнатися, чим вони можуть допомогти. Така поведінка, на думку дослідників, може бути ознакою того, що ці люди відчувають підвищену потребу в соціальних зв'язках.

"Обмеження нашої роботи системами штучного інтелекту може призвести до згубних наслідків для особистого життя співробітників", — пояснив Танг.

Дослідники вважають, що їхні висновки мають вплинути на дизайн майбутніх систем ШІ, щоб включити в них більше людиноподібних атрибутів, таких як людські голоси, для імітації соціальних взаємодій. Це може зробити роботу з автоматизованими колегами менш схожою на спілкування з беземоційною машиною.

Підприємствам рекомендується обмежити час взаємодії своїх співробітників із системами ШІ, приділяючи більше уваги зміцненню людських зв'язків і співпраці. ШІ слід використовувати здебільшого для виконання монотонних завдань, які не вимагають творчого підходу і глибокого мислення.

"Поширеність ШІ продовжуватиме зростати, тому нам вкрай важливо діяти вже зараз, щоб пом'якшити будь-які потенційно шкідливі наслідки для тих, хто працює з цими системами", — наголосив Танг.

Раніше Фокус писав про користь скороченого робочого дня. Нове дослідження показало, що менше годин роботи пов'язані з вищим рівнем задоволеності життям.

Також Фокус писав про роль штучного інтелекту у творчості. У міру того, як технології штучного інтелекту стають все більш поширеними в мистецтві, виникають питання ролі людської творчості в авторському праві.