Самый древний в истории след человека: чья нога оставила отпечаток 153 тыс. лет назад

В начале нового тысячелетия недостаток следов, оставленных нашими древними предками, которым более 50 000 лет, вызвал значительную обеспокоенность. За этот период в Африке обнаружили всего четыре таких места.

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В 2023 году ситуация существенно изменилась. Оказывается, предыдущие усилия по обнаружению древних следов были либо недостаточными, либо сосредотачивались в неправильных местах. В настоящее время в Африке насчитывается 14 ихнозитов гоминин старше 50 000 лет, пишет ScienceAlert.

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Эти находки можно разделить на два кластера: кластер из пяти восточноафриканских находок и кластер из девяти находок вдоль побережья Капской провинции в Южной Африке. Кроме того, есть еще десять других мест, разбросанных по всему миру, включая Великобританию и Аравийский полуостров.

Учитывая относительно ограниченное количество скелетных остатков, обнаруженных вдоль побережья Капской провинции, сохранившиеся следы наших предков, ориентировавшихся в древних ландшафтах, являются ценным дополнением к нашему пониманию древних гоминин в Африке.

Недавно опубликованная статья рассказывает о возрасте семи недавно датированных ихнозитов гоминин, найденных на южном побережье Капской провинции Южной Африки за последние пять лет. Эти новооткрытые места теперь входят в "югоафриканский кластер" из девяти находок.

Эти находки имеют разный возраст, а самой древней из них примерно 71 000 лет. Однако самой выдающейся находкой в рамках этого исследования стал древнейший след, принадлежащий Homo sapiens, которому 153 000 лет.

Эти новые даты подтверждают археологические данные, согласуясь с другими свидетельствами той же местности и того же периода, такими как каменные инструменты, художественные артефакты, ювелирные украшения и доказательства сбора моллюсков. Вместе они подтверждают мнение, что южное побережье Капской провинции служило регионом, где ранние анатомически современные люди не только выжили, но и развились и процветали, прежде чем расселиться на другие континенты.

Восточноафриканские и южноафриканские кластеры следов демонстрируют значительные отличия. Восточноафриканские стоянки в возрасте от 0,7 до 3,66 млн лет демонстрируют следы, оставленные ранними видами, такими как австралопитеки, Homo heidelbergensis и Homo erectus. Об одном из таких Фокус рассказывал раньше. Ученые считают, что им 300 тысяч лет.

Эти следы часто нуждаются в значительных раскопках и экспозициях для надлежащего изучения.

Определение возраста палеозаписей, таких как следы и окаменелости, является важной задачей научных исследований. Без точной датировки становится трудно оценить значение находок и интерпретировать геологические и климатические изменения, представленные в записях. Для эолитов южного побережья Кейп-Кейпа метод оптически стимулированной люминесценции зарекомендовал себя как осветительный метод датировки.

Ранее Фокус писал, что не только неандертальцы хоронили своих умерших, но малоисследованные предки человека Homo naledi.

А также мы рассказывали о стоянках древних людей в возрасте 700 тысяч лет. На этих местах археологи обнаружили удивительные находки времен палеолита.