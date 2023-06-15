Последняя надежда. Впервые обнаружены детеныши бирманских черепах, находящихся на грани исчезновения

Исследователи полагают, что это может быть хорошим знаком — дает надежду на сохранение вида.

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Природоохранная благотворительная организация Fauna & Flora, работающая над защитой последних сохранившихся в мире бирманских павлиньих черепах с мягким телом, сообщила отличные новости — им впервые удалось обнаружить только что вылупившихся детенышей. Предполагается, что это дает надежду на сохранение вида, пишет IFLScience.

Отметим, что исследователи из природоохранной организации сотрудничают с местными сообществами, живущими у озера Индавги в Мьянме, одного из крупнейших внутренних озер в Юго-Восточной Азии. Их работа направлена на то, чтобы сохранить чрезвычайно уязвимый вид черепах.

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В ходе исследования им удалось обнаружить пять гнездований бирманских черепах, которые были огорожены и охранялись регулярными патрулями. Во время недавнего патрулирования команда обнаружила 15 детенышей черепах в одном из гнезд, однако исследователи также предполагают, что еще несколько вылупились ранее и уже направились в близлежащие воды.

Исследователи изучили малышей, чтобы собрать данные об их размере, здоровье, а затем они будут выпущены в дикую природу. Отметим, что бирманские черепахи с мягким панцирем (Nilssonia formosa) являются видом мягкотелых черепах, обитающих в заболоченных местах Мьянмы в Юго-Восточной Азии.

Исследователи отмечают, что представители этого вида оказались на грани исчезновения из-за спроса на продовольственных рынках Восточной Азии. Кроме того масла в огонь подлили такие проблемы, как разрушение среды обитания и попадание в рыболовные сети.

Ученые отмечают, что те немногие оставшиеся популяции сокращаются и остаются сильно фрагменированными — простыми словами, перспективы выживания этого вида, увы, не так уж утешительны. Однако недавнее обнаружение детенышей дает некую надежду на сохранение исчезающего вида.

По словам руководителя программы пресноводных и морских животных в Fauna & Flora Зау Ланна, ключевым фактором в сохранении этого вида будет совместная работа с местными сообществами. Исследователи полагают, что в конце концов именно это позволит устранить угрозы для бирманских мягкотелых черепах.

Ланн также добавил, что исследователи уже сейчас видят первые плоды плодотворного сотрудничества с местным населением. Ученые отмечают, что работа по спасению этого уникального для Мьянмы вида только стартовала, однако исследователи уже смогли обнаружить несколько десятков детенышей, что выглядит весьма перспективно.

Ранее Фокус писал о том, что 90-летняя черепаха Мистер Пиклз и его спутница стали родителями тройни.